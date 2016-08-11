إرنست آند يونغ: أسعار الأراضي البيضاء بدأت بالانخفاض

قال رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست آند يونغ يوسف وهبة إن أسعار الأراضي البيضاء في السعودية بدأت بالانخفاض، بعد تطبيق ضريبة على الأراضي البيضاء، حيث سيتم فرض رسم 2.5% سنويا على الأراضي البيضاء في النطاق العمراني.

وأصدرت إرنست آند يونغ أخيرا تقريراً حول رسوم الأراضي البيضاء في السعودية.

وأضاف وهبة أن من المبكر أن نجزم بأن التأثير إيجابي، إلا أنه على المدى البعيد من المفترض أن يكون تأثير فرض رسوم الأراضي إيجابيا على قطاع العقارات في السعودية.

وقال وهبة "تكلفة الأرض تتراوح بين 40 إلى 50%، من تكلفة المباني في السعودية وهي مرتفعة جدا، والقرار سيدفع أصحاب هذه الأراضي إما لتطويرها أو بيعها لمطورين عقاريين، وبالتالي سد الفجوة بين العرض والطلب التي تشهدها السوق خاصة فيما يتعلق بأصحاب الدخل المتوسط".

وأوضح وهبة أن القرار على المدى البعيد يحفز التطوير العقاري لسد الفجوة بين العرض والطلب.

وقال وهبة "تحدثنا مع المطورين في السعودية وهم يرون أن القرار إيجابي على المدى البعيد إلا أنهم أبدوا رغبتهم في الحصول على تفاصيل أكثر، خاصة فيما يتعلق بموضوع التقييم وكيف سيتم، وكيف سيتم احتساب نسبة الرسم وهي 2.5%".