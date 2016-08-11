شركة سعودية تستعد لإطلاق قاعدة بيانات دعماً للتجارة

تستعد شركة "بيان" للمعلومات الائتمانية لإطلاق أعمالها في القطاع التجاري والاستثماري مطلع العام المقبل، بهدف توفير عدة برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد للبيانات للحيوية بالاقتصاد السعودي، لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة وتوفيرها لمتخذ القرار المالي والائتماني.

وقد تم الترخيص لشركة "بيان" من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية، وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من العام الماضي بقرار من وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأس مال قدره 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، وشركة تكامل، وبنك البلاد، وبنك الإنماء وبنك الخليج الدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ومستشار وزير التجارة السعودي، سهيل أبانمي، إن "بيان" ستقوم بالتركيز على توفير المعلومات الائتمانية الموثوقة، مما سيسهم في تحسين الثقة في مجال التجارة بين الشركات والكيانات.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن السبب في إنشاء الشركة يعود إلى وجود تأخير كبير في دفع الالتزامات الخاصة بالمنشآت التجارية الذي قد تصل مدته إلى أكثر من 65 يوماً بعد فترة الاستحقاق، بينما المعدل العالمي 25 يوماً فقط، فضلا عن المديونية التي تصل إلى 19% من مجموع إيرادات المنشآت وهي نسبة عالية مقارنة بدول مجموعة العشرين. يضاف إلى ذلك الصعوبات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بحثها عن التمويل.

وأشار أبانمي إلى أن الشركة تعمل على بناء قاعدة بيانات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسجل ائتماني موثوق يساعد الشركات في الحصول على التمويل.

ومن بين المنتجات التي ستقدمها "بيان" للقطاع التجاري، التقارير الائتمانية الخاصة بالبنوك والتجارة البينية، ومنتجات توفر معلومات ائتمانية عن شركات عالمية، فضلا عن التقارير المالية وتحليلها ونماذج قياس المخاطر والاستشارات الائتمانية.

وعن الهدف من وجود شركة حكومية ضمن الجهات المالكة لـ "بيان"، قال رئيس مجلس الإدارة إنه عامل سيزيد الثقة في البيئة التجارية في المملكة مما سيساهم في جذب الاستثمارات، موضحا أن وجود معلومات موثوقة سيرفع نسبة التبادل التجاري ويجعل من المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات.