خبير للعربية: بنك التسويات سيقلل المخاطر في سوق الكويت

اعتبر الخبير في الأسواق المالية محمد الثامر أن إطلاق هيئة أسواق المال في الكويت النظام الجديد لإجراءات ما بعد التداول، سيرفع الملاحظات السلبية عن سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما في ما يتعلق بالإجراءات اليدوية التي تشوبها الكثير من المخاطر، والتي تجعل السوق الكويتية غير مرغوبة من قبل بعض المستثمرين الأجانب.

وقال الثامر في مقابلة مع قناة "العربية" إن الهدف من إنشاء بنك التسويات هو توفير التحقق المالي المسبق، وربط البورصة والمؤسسات المقاصة، كما الوسطاء بشكل مباشر مع البنوك، لافتاً إلى أن البنوك التجارية هي مستقلة عن بنك التسويات لخصوصية أهدافه، بالتالي فلن تكون الجهة المشرفة على هذه المهام.

وحول ما إذا كانت هذه الإجراءات المالية الإدارية كافية لدخول سوق الأسهم الكويتية إلى مؤشر الأسواق الناشئة؛ قال الثامر إن هذه الإجراءات ستقلل المخاطر وبالتالي سترفع القدرة على تسويق السوق وجلب استثمارات أجنبية إضافية، ثم عاد ليؤكد أن انعكاسات هذا النظام الجديد على السوق تحتاج إلى وقت إضافي حتى تظهر نتائجها.