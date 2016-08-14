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أجيليتي: نظرة إيجابية تجاه فرص الاستثمار في مصر

المصدر: العربية.نت
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قال د. سهيل شحيبر، رئيس مجلس التنمية في مصر بمجموعة أجيليتي الكويتية إن المجموعة تؤكد نظرتها الإيجابية حيال الفرص في مصر.

واعتبر شحيبر في مقابلة مع قناة "العربية" أن تقلبات الجنيه المصري لم تؤثر على شهية الاستثمار في مصر، مؤكدا ثقة المجموعة بإجراءات المركزي المصري للسيطرة على الجنيه.

وعبر عن اهتمام أجيليتي بالاستثمار في المنطقة اللوجستية في بورسعيد، كما أنها تدرس فرصا واعدة مع الهيئات الحكومية، في قطاعات النفط والغاز والطيران والعقار بجانب القطاع اللوجيستي.

وأشار إلى تقدم المجموعة بمقترحات، وهي متفائلة بالردود المصرية وبالفرص المستقبلية بحسب الأرقام والدراسات المعدة لذلك.

كلمات دالّة

#مصر, #أجيليتي, #اقتصاد, #الفرص, #الاستثمارات المصرية, #اقتصاد مصر, #البنك المركزي المصري, #الجنيه المصري
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