مصر: ضريبة القيمة المضافة ستحل مكان "المبيعات"

أكد أمين عام الجمعية المصرية للضرائب ياسر محارم أن ضريبة القيمة المضافة ستحل مكان ضريبة المبيعات المفروضة حاليا، في ضوء ترقب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشته.

وقال محارم في مقابلة مع قناة "العربية" إن مصر تتوقع تأثيرا محدودا لفرض ضريبة القيمة المضافة على مستويات التضخم، مشيرا إلى أن معدل ضريبة المناطق الاقتصادية الخاصة البالغة 22.5% يقل عن المعدلات المعمول بها في الدول المجاورة لمصر.

وأكد أن المنظومة الاستهلاكية في مصر لنحو 90 مليون مستهلك، تعد بيئة واعدة للاستثمارات داخليا وخارجيا، وأن معدل الربحية سيظل عاليا للمشاريع، في حين ستساهم القوانين الجديدة بتقليل المنازعات الضريبية وبالتالي تقليل العقبات أمام المستثمرين مع وضوح الرؤية.

واعتبر أن المستثمر "لا يبحث عن معدل الضريبة بقدر ما يبحث عن استقرار الاستثمارات وحمايتها".