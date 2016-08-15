مصر: 77% من مساحات الأراضي غير مستغلة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر محمد خضير، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن القطاعات التي تستهدف مصر جذب الاستثمارات إليها، كما تحدث أيضا عن الإجراءات التي تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين.

وقال خضير "الدولة تهدف إلى جذب استثمارات في الطاقة المتجددة والاستصلاح الزراعي، وأكثر من 77%، من مساحات الأراضي في مصر غير مستغلة".

وأوضح خضير أن هيئة الاستثمار تهدف لعقد اللجنة الوزارية لفض المنازعات مرتين شهريا لحل مشكلات المستثمرين.

وقال إن هيئة الاستثمار تعمل على منظومة متكاملة لتذليل العقبات الإجرائية للمستثمرين، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت مشاريع عملاقة العامين الماضيين لجذب استثمارات جديدة.