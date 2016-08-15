مؤشر السعودية بات أقرب للإدراج ضمن الأسواق الناشئة

اعتبر يزن عابدين رئيس إدارة الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط للاستثمار لدى سدكو كابيتال، أن سوق الأسهم السعودية تتجه إلى الإدراج على مؤشر أسواق الأسهم الناشئة.

وقال عابدين في مقابلة مع قناة "العربية" إن الإجراءات الأخيرة، تؤكد أن السعودية تتحرك للموائمة مع متطلبات الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، وهذا سيعزز نوعية التداول داخل السوق.

ورأى أن "أكبر دليل على فائدة الإدراج على قائمة الأسواق الناشئة هو ما يجري على سهم إعمار في دبي" موضحاً أن العام الحالي، يعد السنة الأولى منذ 3 أعوام التي تشهد دخول السيولة إلى الأسواق الناشئة، وهذا يبرر الدخول والارتفاع القوي على سهم إعمار الإماراتية.

وأضاف أن دخول مؤشر الأسهم السعودية، ضمن الأسواق الناشئة، لن ينعكس على الأداء التشغيلي للشركات، إنما سيكون له دور مؤثر على طبيعة التداولات، فعندما يصبح هناك هلع في البيع سيكون هناك عيون خبيرة تضمن قدراً من الاستقرار، وعندما يكون هنا تفاؤل سيكون هناك جهات قادرة على البيع وتغطية المطلوب.