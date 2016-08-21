الغموض يلف زيادة التداولات على سهم "النور" الكويتية

حث فهد الصقر، مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية في الكويت، على إيجاد تفسير لتضاعف قيمة التداولات على سهم "النور للاستثمار" المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وعلّق الصقر على تضاعف قيمة التداولات على سهم "النور" رغم أن الشركة أعلنت عدم وجود عوامل جوهرية لذلك، بالقول: "يجب توضيح مثل هذه الأمور للمستثمرين في السوق، وإلا ستكون عمليات مضاربية بهدف رفع سعر السهم لهدف غير واضح".

واعتبر أن ترك المجال للشائعات في مثل هذه التداولات سيكون موضوعا خطير جدا على سوق الكويت للأوراق المالية.

وفي شأن آخر قال الصقر إن عدة عوامل تؤثر على طلب انسحاب الشركات من الإدراج في سوق الكويت، موضحا أن نظام الحكومة والنظام المحاسبي المالي ومتطلباته العالية، كلها تشكل ضغطا على بعض الشركات.

وأشار إلى أن بعض الشركات لديها خسائر كبيرة في رأس المال وليس بإمكانها أن توفر متطلبات الرقابة.