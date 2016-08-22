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مصر تتوقع 32 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة

المصدر: العربية.نت
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قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، إن الحصيلة المتوقعة لخزينة الدولة في السنة الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ستبلغ 32 مليار جنيه في حال كانت النسبة 14% للضريبة بعد إقرارها من البرلمان.

وكشف عمر في مقابلة مع قناة "العربية" أن الضريبة ستطبق في اليوم التالي من اعتمادها من رئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان عليها، لكن التنفيذ الفعلي يسبقه مهلة 3 شهور بناء على ما جرى بحثه من آليات التنفيذ.

وقال إن الجهات المختصة عقدت لجان استماع مطولة لأكثر من 8 ساعات لكل جلسة وحضرها أكثر من 400 شخص يمثلون الاتحادات التجارية، والذين طالبوا مهلة 3 شهور من أجل موائمة الدورة المستندية للحسابات.

وجرى في مصر التصويت على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، حيث قررت اللجنة أن تترك سعر ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة للبرلمان.

وتوقع عمر أن تكون النسبة بين 13% و14% موضحاً أن أي نسبة أقل من ذلك ستنفي الحاجة من هذه الضريبة.

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