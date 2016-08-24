لماذا تتردد جانيت يلين كثيراً برفع الفائدة على الدولار؟

توقع رائد الخضر رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة أمانة كابيتال، أن يأتي خطاب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وبخاصة الخطاب المرتقب لرئيسة المجلس جانيت يلين، استمرارا للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة على الدولار.

وقال الخضر في مقابلة مع قناة "العربية" إن الفائدة الأميركية المتدنية منذ سنوات، تهيئ فرصة كبيرة للصعود، عن مستويات 0.5% إلى 0.75% وربما نرى نسبة 1% قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى المستوى السابق للأزمة المالية العالمية في 2008 عندما كانت الأسعار قرب 5.25%.

واعتبر أن البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة، تبقي الباب مفتوحا لرفع الفائدة، مؤكدا أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد ليستوعب رفع أسعار، وأن هروب الأموال من الأسواق الناشئة إلى السوق الأميركي لم يعد يشكل هاجسا كبيرا كما في السابق.