تيم كوك يخالف تنفيذيين كبارا ويتحدث عن موظفي "أبل"

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إنه معجب بقدرة الموظفين على العمل عن بُعد، متوقعا بقاء بعض عادات العمل الجديدة بعد انتهاء وباء كورونا.

وخلال مقابلة في The Atlantic Festival الاثنين، قال كوك إن شركة أبل ابتكرت منتجات تشمل ساعات أبل الجديدة وأجهزة آيباد التي تم إطلاقها في الوقت المحدد هذا العام، على الرغم من حاجة معظم الموظفين للعمل بعيدًا عن المكتب بسبب كوفيد 19.

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وقال كوك إنه لا يعتقد أن أبل "ستعود إلى ما كانت عليه لأننا وجدنا أن هناك بعض الأشياء التي تعمل بشكل جيد فعليًا"، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

تتناقض التعليقات مع آراء المديرين التنفيذيين الآخرين، مثل ريد هاستينغز من شركة نتفليكس، الذي وصف العمل عن بُعد مؤخرًا بأنه "سلبي خالص"، وجيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في جيه بي مورغان تشيس آند كو، الذي حذر من ضرر دائم بفعل العمل عن بعد.

قال كوك إن 10٪ إلى 15٪ من موظفي أبل قد عادوا إلى المكتب ويأمل أن يتمكن غالبية الموظفين من العودة إلى مقر الشركة الجديد في "سيلكون فالي" في وقت ما من العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي إنه يذهب إلى المكتب في أوقات مختلفة خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن العمل في المكتب يثير الإبداع مثل الاجتماعات غير المخطط لها.