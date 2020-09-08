احتكار وحرب ضروس تشتعل بين مطوري التطبيقات وأبل و"غوغل بلاي"

تتصاعد القضايا وتحتد الحروب والجبهات بين مطوري التطبيقات أو أصحاب الأعمال مثل إيبك جيمز، مطور لعبة الفورتنايت وتطبيق الموسيقى سبوتيفاي وفيسبوك وPubG وآخرين، ضد آب ستور وغوغل بلاي واتهامهما بالاحتكار.

والسبب أن أبل وغوغل تفرضان رسوماً بنسبة 30% على كل عملية بيع تتم داخل التطبيق، وهو ما يجده المطورون مجحفاً.

فبحسب بعض الخبراء، فإن تكاليف تشغيل التطبيق على سوقي أبل وغوغل لا تتجاوز 5%، فيما نسبة الـ 25% المتبقية كلها أرباح لمتجري التطبيقات، أي خمسة أضعاف التكاليف!.

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وتفاقمت الأزمة عندما تجاوزت لعبة فورتنايت أب ستور، ووفرت خيار الدفع مباشرةً عبر منصاتها الأخرى، ما أدى إلى حظر اللعبة على كل من متجري أبل وغوغل لتلقين كل من تسول له نفسه درساً قاسياً.

وتعتبر ردة الفعل متوقعة مع وجود مليارات الدولارات على المحك.

في العام 2020 وحده، من المتوقع أن يبلغ حجم اقتصاد التطبيقات الهاتفية 582 مليار دولار، بحسب شركة البيانات تك جوري. وهذا الرقم يشمل عوائد التطبيقات والتسويق، وعمليات الدفع عبرها.

كما بلغت القيمة السوقية للشركات التي تتواجد على الأجهزة المحمولة عبر التطبيقات 544 مليار دولار العام الماضي، أعلى بمقدار 6.5 مرة من الشركات التي لا تركز على الأجهزة المحمولة.

حيث يقضي 3.5 مليار مستخدم ساعتين وأربعين دقيقة يومياً بالمتوسط، على تطبيقاتهم.

أيضاً دفعت فترات الإغلاق بسبب انتشار كوفيد 19 إلى ارتفاع عدد التطبيقات التي يتم تحميلها لأول مرة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة نمو سنوية بـ 23%.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت تنزيلات الألعاب الإلكترونية التي يتم تحميلها لأول مرة بأكثر من 40% إلى 28 مليار تنزيل أو داون لودز. وحقق تطبيق لعبة بابجي أعلى عوائد خلال النصف الأول من هذا العام يـ1.2 مليار دولار.

وبالرغم من أن متوسط عدد التطبيقات على هواتفنا الذكية هو 40 تطبيقا، إلا أننا لا نستخدم منها سوى 10 بشكل متكرر، إذ يتم استخدام 75% من التطبيقات مرة واحدة بعد تنزيلها.