قرار مفاجئ لبورصة مصر بشطب هذه الأسهم

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، شطب القيد النهائي لأسهم شركة الإسكندرية للإسمنت "بورتلاند"، وذلك في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأسمال مصدر ومقيد 2.885 مليار جنيه موزعاً على عدد 458 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 6.3 جنيه للسهم الواحد.

جاء ذلك بعد أن قامت الشركة بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 7 سبتمبر، وبلغت 139844 سهما بسعر 6 جنيهات بقيمة إجمالية بلغت نحو 839.6 مليون جنيه.

وقررت اللجنة، حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء، وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الآلي للأوامر (خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة – وذلك لمدة 6 أشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد.

كما تقرر الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا"، البالغ رأسمالها المصدر والمقيد 400 مليون جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصري للسهم.

وذكرت اللجنة أن هذا الإجراء جاء بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بمن فيهم المعترضون طبقاً للمادة 55 من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 3.52% من إجمالي أسهم الشركة، وإجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 295 مساهما.

وقررت اللجنة إيقاف التعامل على أسهم الشركة بالسوق المفتوح اعتباراً من بداية جلسة تداول أمس الثلاثاء، وسوف يتم الشراء بسعر 6.32 جنيه للسهم، وفقا لسعر عرض الشراء الإجباري المنفذ بالبورصة المصرية نهاية شهر يوليو الماضي.

وطالبت اللجنة، بعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد تنفيذ عملية شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب بما فيهم المعترضون مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية، مع إخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك بعد قيام إدارة عمليات السوق بإخطار قطاع الشركات المقيدة بإتمام تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين.