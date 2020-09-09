قريباً.. اختبار جديد لفيروس كورونا مخصص للمطارات والملاعب

في وقت يعاني فيه ملايين البشر على كوكب الأرض من اختبارات فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح على مدار الساعة، تعمل شركة Qiagen الألمانية على تطوير اختبار جديد سريع ينتظر أن يتم استخدامه على نطاق واسع في المطارات والملاعب والتي تشهد في الأوقات الطبيعية ازدحاما جماهيريا.

وقالت الشركة الألمانية إنها تخطط لطرح نموذجين لاختبارات فيروس كورونا المستجد بنهاية العام الجاري أحدهما سيستخدم في العيادات والمستشفيات والآخر يمكن استخدامه في أي مكان يشهد تجمعات كبيرة، وفقا لما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

ولم تتقدم الشركة بعد بطلب للحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية وهي الجهة المخصصة لإقرار استخدام المنتج داخل الولايات المتحدة والتي تعمل عديد الدول حول العالم بناء على قرارتها، فيما أشارت الشركة إلى أنها تخطط للتقدم للحصول على الموافقة دون تحديد إطارا زمنيا للأمر.

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وتعمل الشركة على المضي قدما نحو طرح منتجها الجديد قبيل حلول الشتاء المقبل مع توقعات بموجة ثانية من الوباء في وقت تسابق فيه شركات الأدوية العالمية الزمن للتوصل إلى لقاح جديد وسط حديث عن ضغوط سياسية تمارس على تلك الشركات للإسراع بالتوصل إلى اللقاح المنتظر.

وقالت الشركة الألمانية في بيان "الاختبار المحمول سيكون خليطا من الدقة والسرعة وسيمثل خطوة هامة نحو جعل الاختبارات تتم بصورة جماعية آمنة وفعالة. سيكون للأمر مردود جيد على قطاعات عدة تعاني بشدة في زمن الجائحة".

وسيسمح الاختبار الجديد الذي تعمل الشركة الألمانية على تطويره بالتعاون مع شركة Ellume الأسترالية في إجراء فحوصات لثمانية أشخاص بنفس الاختبار ما من شأنه أن يختصر الزمن اللازم للتأكد من إصابة الأشخاص من عدمه.

ويستغرق الاختبار الجديد مدة زمنية تبلغ نحو 15 دقيقة فقط وتبلغ دقته بسحب الشركة نحو 90% في اكتشاف الحالات المصابة بكوفيد 19 ونحو 100% في التأكد من خلو الأشخاص من الفيروس القاتل.

ولم تفصح الشركة عن سعر الفحص الجديد ولكنها قالت إن سعره سيكون بالمتناول دون الخوض في تفاصيل أخرى حول السعة الإنتاجية المتوقعة للشركة لتلبية الطلب المرتفع الذي ينتظر أن تتلقاه الشركة للحصول على المنتج الجديد.