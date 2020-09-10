تطور جديد في بيع أصول تطبيق تيك توك بأميركا.. ما هو؟

دخلت شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق TikTok الشهير في مفاوضات مع الحكومة الأميركية لبحث إمكانية التوصل إلى حل يسمح لها بالإبقاء على بعض الأصول مع العمل على الالتزام بقواعد الجهات التنظيمية في كل من الصين والولايات المتحدة على حد سواء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر حكومية قولها، إن الشركة الصينية تتفاوض للتوصل إلى حل يقضي بعدم بيع كافة الأصول المملوكة للشركة إلى مستثمر أميركي، وهو الأمر الذي تدفع نحوه إدارة الرئيس ترمب مع اتهامات للتطبيق بتهديد الأمن القومي الأميركي.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات بدأت قبل شهور من الآن ولكنها اتسمت في مجملها بالجمود مع إصرار إدارة الرئيس ترمب على موقفها في وقت لم تتضح فيه بعد إن كانت إدارة ترمب ستوافق على الأمر أم لا قبل حلول مهلة نهائية لبيع أصول التطبيق إلى شركة أميركية بحلول 20 سبتمبر الجاري وإلا سيغلق التطبيق في الولايات المتحدة بحلول 29 سبتمبر الجاري.

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ونقلت شبكة CNBC الأميركية عن مصادر قولها، إن التفاوض يتضمن تسليم عمليات الشركة في الولايات المتحدة إلى شركة أميركية مع الاحتفاظ ببعض الأصول للشركة الصينية الأم.

وتتفاوض ByteDance مع شركات أميركية عدة حول بيع أصول التطبيق من بينها مايكروسوفت و"وول مارت" و"أوراكل".

وفيما كانت المفاوضات تقترب من الحسم، أصدرت الحكومة الصينية تشريعا جديدا يفرض قيودا على صادرات التكنولوجيا وهي الخطوة التي اعتبرت على نطاق واسع محاولة من الحكومة الصينية لعرقلة الصفقة.

وتقدم الرئيس التنفيذي الأميركي الجنسية كيفين ماير باستقالته من الشركة الصينية الشهر الماضي، وقال حينها إن قرار المغادرة يتعلق بالأوضاع السياسية الأخيرة بين بكين وواشنطن والهجوم المتواصل من إدارة ترمب على التطبيق.

ويضغط البيت الأبيض لبيع الأصول الأميركية المملوكة للشركة الصينية مع اتهامات تتعلق بعلاقتها بالحكومة الصينية ما قد يمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وشن الرئيس الأميركي ترمب هجومه على الشركة في أكثر من مناسبة وقال إنها تمثل تهديدا صينيا للولايات المتحدة.