استثمار نادر من وارن بافيت بـ570 مليون دولار في هذه الشركة

يواصل قطب الأعمال الأميركي وارن بافيت تصيد الفرص الاستثمارية في زمن كورونا في وقت بدا فيه أن بوصلة الاستثمار للرجل، الذي يعد مرجعا للمستثمرين، تتغير مع توجه نحو ضخ سيولة جديدة في طرح عام أولي وهي خطوة نادرا ما اتخذها الملياردير الأميركي الشهير.

وأظهر إفصاح الطرح الخاص بشركة Snowflake، وهي شركة لخدمات الحوسبة الإلكترونية، في سوق المال الأميركي ضخ شركة Berkshire Hathaway التابعة لبافيت لاستثمارات بقيمة تبلغ نحو 570 مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع "ماركت ووتش".

وأعلنت الشركة في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن طرح 28 مليون سهم بسعر استرشادي يتراوح ما بين 75-85 دولارا للسهم الواحد لجمع ما يربو إلى 2.2 مليار دولار، ما سيعطي الشركة قيمة سوقية تتراوح ما بين 20.9 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار.

وجمعت Snowflake نحو 1.4 مليار دولار من صناديق رأس المال المغامر، من بينها نحو 479 مليون دولار في فبراير الماضي ما يجعل قيمة الشركة تبلغ نحو 12.4 مليار دولار.

وستشتري بيركشاير هاثاواي أسهما ممتازة بقيمة 250 مليون دولار في طرح خاص، بالإضافة إلى أسهم عادية بقيمة 320 مليون دولار من مستثمر مساهم في الشركة لم يتم الإفصاح عن هويته ما يرفع قيمة استثمارات بافيت في الشركة إلى نحو 570 مليون دولار.

ويأتي استثمار بافيت الأخير في تلك الشركة في وقت ارتفعت فيه السيولة لدى بيركشاير هاثاواي إلى نحو 146.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 137 مليار دولار بنهاية الربع الأول بحسب بيانات FactSet.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشفت بيركشاير هاثاواي عن شراء 21 مليون سهم في أسهم شركة تعدين الذهب Barrick Gold بقيمة تبلغ نحو 563 مليون دولار.

وتتسم استثمارات بافيت في زمن كورونا بتوخي الحذر بعد الخسائر الحادة التي منيت بها الشركة من استثماراتها في أسهم شركات الطيران الأميركية التي تكبدت خسائر حادة بفعل تبعات جائحة كورونا التي تلقي بظلالها على أداء شركات الطيران العالمية منذ مطلع العام الجاري.