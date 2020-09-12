لسبب غريب.. هذه العملة الأقوى أمام الدولار في آسيا

برز البيزو الفلبيني كأفضل العملات الآسيوية على صعيد الأداء في مواجهة الدولار الأميركي منذ مطلع العام الجاري مع تراجع حاد في الواردات بفعل ضعف الاقتصاد المحلي وتراجع في الطلب ما تسبب في نهاية المطاف بارتفاع قيمة العملة.

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ويشير تقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية إلى ارتفاع البيزو أمام الدولار بنحو 4% منذ مطلع العام الجاري ليتفوق على العملات الآسيوية الأخرى التي شهدت تراجعات أمام الدولار عدا الدولار التايواني واليوان الصيني وهي العملات التي ارتفعت أمام العملة الخضراء ولكن بنسب أقل من البيزو الفلبيني.

وتراجعت واردات الدولة الآسيوية بحدة بفعل إجراءات الإغلاق المشاهدة التي اتخذتها الحكومة في خضم جائحة كورونا ما أدى إلى انهيار حاد في الطلب الاستهلاكي ما تسبب في دعم ميزان المعاملات الجارية الذي لعب دورا بارزا في ارتفاع قيمة العملة.

ومنذ مطلع العام تراجعت الروبية الهندية بنحو 2.9٪ أمام الدولار فيما انخفضت الروبية الإندونيسية بنحو 6.3% في وقت ارتفع فيه اليوان الصيني بنحو 1.8%.

وقالت شركة أبحاث ING في مذكرة بحثية إن ميزان المعاملات الجارية للدولة الآسيوية نجح في تحقيق فائض منذ مطلع العام الجاري بفعل التراجع الحاد في الواردات على خلفية إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة وهو الأمر الذي يتوقع أن يستمر حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري.

وانكمش الاقتصاد الفلبيني بنحو 16.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليسجل واحدة من أسوأ أرقام الانكماش الاقتصادي في آسيا وهو أول ركود فصلي للاقتصاد في نحو 3 عقود في وقت سجلت فيه الدولة نحو 249 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد ونحو 4 آلاف حالة وفاة.

وتوقعت ING أن يعاود البيزو الفلبيني تراجعه مع عودة فتح الاقتصاد وعودة حركة الواردات لطبيعتها ما سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية التي تشهد ارتفاعا في الوقت الحالي بفعل انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد من الخارج.