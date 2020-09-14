شركة عملاقة: يمكن توزيع لقاح كورونا على هذا الشعب قبل نهاية 2020

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية الأميركية، ألبرت بورلا، إن لقاح فيروس كورونا الذي تقوم الشركة بتطويره يمكن توزيعه على الأميركيين قبل نهاية العام إذا تبين أنه آمن وفعال.

قال بورلا خلال مقابلة على شبكة CNBC الأميركية، اطلعت عليها "العربية.نت"، إنه يجب أن يكون لدى شركة الأدوية بيانات أساسية من تجربتها الأخيرة لإدارة الغذاء والدواء بحلول نهاية أكتوبر، مضيفا أنه إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء على اللقاح، فإن الشركة مستعدة لتوزيع "مئات الآلاف من الجرعات".

بسبب الوباء، عمل مسؤولو الصحة وصانعو الأدوية في الولايات المتحدة على تسريع تطوير اللقاحات المحتملة من خلال الاستثمار في مراحل متعددة من البحث على الرغم من أن القيام بذلك قد يكون هباءً إذا انتهى الأمر بأن اللقاح غير فعال أو آمن.

تعمل شركة الأدوية الأميركية العملاقة جنبًا إلى جنب مع شركة الأدوية الألمانية BioNTech.

وفي يوليو أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستدفع للشركات 1.95 مليار دولار لإنتاج وتقديم 100 مليون جرعة من لقاحها إذا ثبت أنها آمنة وفعالة. تم توقيع الصفقة كجزء من جهود إدارة ترمب لتسريع تطوير وإنتاج اللقاحات والعلاجات لمكافحة فيروس كورونا.

وقال بورلا إن الشركة استثمرت بالفعل 1.5 مليار دولار لتطوير اللقاح المحتمل. وقال إنه إذا فشل اللقاح فسيكون "مؤلمًا" ماليًا للشركة.

"في نهاية المطاف، هذا هو المال فقط. لكن هذا لن يكسر الشركة، على الرغم من أنه سيكون مؤلمًا".

يحتوي لقاح فايزر التجريبي على مادة وراثية تسمى messenger RNA ، أو mRNA ، والتي يأمل العلماء في تحفيز جهاز المناعة لمحاربة الفيروس.

شركة فايزر هي واحدة من ثلاث شركات في المرحلة الأخيرة من اختبار اللقاح. والاثنتان الأخريان هما موديرنا وآسترازينكا اللتان أعلنتا السبت أنهما ستستأنفان التجربة بعد إيقاف مؤقت لأسباب تتعلق بالسلامة.

يوم السبت قدمت شركة فايزر اقتراحًا إلى FDA لتوسيع المرحلة الأخيرة من التجربة، لتشمل ما يصل إلى 44000 مشارك، وهي زيادة كبيرة عن هدفها السابق البالغ 30000.