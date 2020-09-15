شركة مغمورة يرتفع سهمها 2000% لسبب مرتبط بكورونا

اجتذبت شركة كورية مغمورة لصناعة الأدوية أنظار المستثمرين حول العالم مع صعود صاروخي لأسهمها في خضم جائحة كورونا وسط آمال تتعلق بقدرة الشركة على تطوير أحد أدويتها ليصبح علاجاً محتملا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقبيل أشهر قليلة من الآن لم يكن أحد يعلم القليل حول شركة Shin Poong الكورية لصناعة الأدوية والمدرجة في سوق المال، إذ لم تتخط القيمة السوقية للشركة بنهاية العام الماضي 380 مليون وون كوري جنوبي أو ما يوازي 32 مليون دولار في وقت تجنبت فيه كافة شركات الأبحاث أيضا تغطية سهمها لعدم أهمية الشركة وندرة التداولات على أسهمها، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

ولكن ما حدث مع تلك الشركة منذ مطلع العام الجاري بات حديث الجميع في سوق المال الكوري الجنوبي حتى إن الشركة تحولت لأيقونة سوق المال خلال العام الجاري مع ارتفاع أسهمها بنحو 1923% لتسجل أفضل أداء في السوق وتتجاوز قيمتها السوقية حاجز نحو 7.8 تريليون وون كوري جنوبي أو ما يوازي 6 مليارات دولار.

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وتعمل الشركة التي تم تأسيسها قبل نحو 58 عاما على المرحلة الثانية من تجربة علاجها Pyramax، ودواء تابع للشركة يستخدم بالأساس لعلاج الملاريا، لاستخدامه كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد في وقت تتوقع فيه الشركة أن تنتهي من تجاربها بنهاية العام الجاري.

بيد أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكن الأولى التي تسعى لاستخدام علاج الملاريا بوجه عام للقضاء على الفيروس القاتل، إذ وافقت هيئة الدواء والغذاء الأميركية على استخدام الهيدروكلوروكين في مارس الماضي لعلاج الحالات المصابة بكورونا بناء على طلب عاجل من ترمب قبل أن تسحب موافقتها على الدواء في يونيو الماضي بعد أن ثبت عدم فعاليته في معالجة الحالات الخطرة.

وشهد سهم الشركة الكورية الجنوبية إقبالا قوي امن قبل المستثمرين الأفراد منذ مطلع العام الجاري، إذ أصبح السهم ثاني أكبر سهم من حيث أحجام التداول على مؤشر Kospi الكوري بعد سهم عملاق صناعة التكنولوجيا سامسونغ، بحسب بيانات سوق المال.

ومع الإقبال القوي على السهم جرى ضمه على مؤشر MSCI Korea ما أدى إلى تدفق المزيد من السيولة الأجنبية من قبل الصناديق الخاملة التي تتبع مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة والتي تقدر أصولها بمليارات الدولارات.

وقال جيون كونغ دي، كبير محلل استثمار الأسهم لدى Macquarie Investment Korea لوكالة بلومبرغ: "لقد أصبح سهم الشركة أيقونة في سوق المال الكوري الجنوبي مع انتشار فيروس كورونا والآمال المتعلقة بالتوصل إلى دواء، أضف إلى ذلك أسعار الفائدة المنخفضة. على ما يبدو أن مستثمري التجزئة يشترون القيمة المستقبلية للشركة ولكن يبقى الأمر مرهونا بنجاحها في التوصل إلى دواء".