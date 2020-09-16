أزمة وشيكة.. كيانات ضخمة قد تسحب 200 مليار دولار من سوق الأسهم 

قد تتجه صناديق المعاشات وصناديق الثروة السيادية للتخارج من سوق الأسهم وسحب 200 مليار دولار خلال الربع الثالث، إذ يقومون بإعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية، ما يمثل خطرا على سوق الأسهم العالمية، وفقا لمورغان ستانلي.

وقد يكون هذا التعديل الربع سنوي هو الأسوأ منذ انتشار فيروس كورونا، وفقا لتقرير المؤسسة. وهذه الأقام تشمل محافظ خطط التقاعد الأميركية، وصندوق استثمارات المعاشات الحكومي الياباني، وصندوق الثروة النرويجي.

وأوضح التقرير أن هذا التدفق السلبي لإعادة التوازن يصبح أكثر إشكالية نظرا للانخفاض الحاد هذا الشهر في سوق الأسهم.

وتقوم المؤسسات بتعديل محافظهم كل ربع عام للمحافظة على مستهدف نسب تخصيص الأصول.

وارتفع مؤشر الأسهم في العالم بنحو 10% منذ نهاية يونيو، ليتجاوز بذلك العائد على أدوات الدخل الثابت، ويظهر الحاجة إلى المزيد من الأموال لتعديل مزيجها الاستثماري إلى النسب المفضلة.

وهذه المراجعات، تعد أحد المخاطر العديدة التي تواجه سوق الأسهم، بعد القفزة القوية من المستويات المتدنية التي وصلت إليها الأسهم في مارس والتي توقفت هذا الشهر.

وذكر التقرير أنه "خلال المدى المتوسط إلى الطويل، مازلنا نرى العديد من فرص الصعود نظرا إلى وضع الأسهم الكلي المنخفض".

وأشار إلى أن التراجع في سوق الأسهم والمخاطر خلال الأسابيع المقبلة، قد يوفر فرصة للشراء.