عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق قصص خاصة

أزمة وشيكة.. كيانات ضخمة قد تسحب 200 مليار دولار من سوق الأسهم 

المصدر: دبي - العربية.نت
أزمة وشيكة.. كيانات ضخمة قد تسحب 200 مليار دولار من سوق الأسهم 
رابط مختصر

قد تتجه صناديق المعاشات وصناديق الثروة السيادية للتخارج من سوق الأسهم وسحب 200 مليار دولار خلال الربع الثالث، إذ يقومون بإعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية، ما يمثل خطرا على سوق الأسهم العالمية، وفقا لمورغان ستانلي.

وقد يكون هذا التعديل الربع سنوي هو الأسوأ منذ انتشار فيروس كورونا، وفقا لتقرير المؤسسة. وهذه الأقام تشمل محافظ خطط التقاعد الأميركية، وصندوق استثمارات المعاشات الحكومي الياباني، وصندوق الثروة النرويجي.

وأوضح التقرير أن هذا التدفق السلبي لإعادة التوازن يصبح أكثر إشكالية نظرا للانخفاض الحاد هذا الشهر في سوق الأسهم.

وتقوم المؤسسات بتعديل محافظهم كل ربع عام للمحافظة على مستهدف نسب تخصيص الأصول.

وارتفع مؤشر الأسهم في العالم بنحو 10% منذ نهاية يونيو، ليتجاوز بذلك العائد على أدوات الدخل الثابت، ويظهر الحاجة إلى المزيد من الأموال لتعديل مزيجها الاستثماري إلى النسب المفضلة.

وهذه المراجعات، تعد أحد المخاطر العديدة التي تواجه سوق الأسهم، بعد القفزة القوية من المستويات المتدنية التي وصلت إليها الأسهم في مارس والتي توقفت هذا الشهر.

وذكر التقرير أنه "خلال المدى المتوسط إلى الطويل، مازلنا نرى العديد من فرص الصعود نظرا إلى وضع الأسهم الكلي المنخفض".

وأشار إلى أن التراجع في سوق الأسهم والمخاطر خلال الأسابيع المقبلة، قد يوفر فرصة للشراء.

كلمات دالّة

#صناديق_ثروة_سيادية, #أسهم, #أسواق_عالمية
إقرأ أيضاً موديز: فوائد الدين تلتهم 60% من إيرادات لبنان .. وهذه خسائر حاملي السندات موديز: فوائد الدين تلتهم 60% من إيرادات لبنان .. وهذه خسائر حاملي السندات 12:22 GMT
إقرأ أيضاً "التمويل الدولي" يرفع توقعاته لسعر النفط رغم تراجع الطلب 10%  "التمويل الدولي" يرفع توقعاته لسعر النفط رغم تراجع الطلب 10%  16:30 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر