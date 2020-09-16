بكالوريوس بالذكاء الاصطناعي تحصل عليها في هذه الجامعة فقط!

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، الذي سيحل محل العديد من الوظائف التقليدية في المستقبل القريب، يبحث الشباب عن التخصصات الجامعية في هذا المجال، والتي لا تزال محدودة نوعاً ما.

تماماً مثل تخصص الهندسة الصناعية الذي بدأ تقديمه في الجامعات الأميركية في الثمانينيات، والذي بدأ كبرنامج فرعي للهندسة الميكانيكية أو المدنية قبل أن يتطور إلى شهادة جامعية كاملة.

موضوع يهمك منذ انتشار وباء كوفيد- 19 أصبح التعلم عبر الإنترنت أساسيا لاستمرار التعليم، وأصبح العالم الأكاديمي أكثر تفرداً بفضل... لهذه الأسباب.. عمالقة التعليم يستثمرون بقوة في الذكاء الاصطناعي شركات

وبنفس الطريقة، يتم في الوقت الحالي تطوير تخصص الذكاء الاصطناعي كبرنامج فرعي لعلوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر .

لذا من النادر العثور على درجة بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي مباشرة في أي من أفضل 20 منشأة تعليمية على مستوى العالم باستثناء Carnegie Mellon University " CMU "، التي تقدم مختلف الدرجات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي .. مثل بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي وبكالوريوس علم الأحياء الحسابي والماجستير في التفاعل بين الإنسان والحاسوب.

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أيضاً تقدم كلية علوم الكمبيوتر بجامعة سانفورد درجة بكالوريوس علوم الكمبيوتر مع مسار في الذكاء الاصطناعي.

يطور الطلاب في البرنامج نطاقا واسعا من المعرفة عبر مجالات علوم الكمبيوتر من خلال أخذ دورات أساسية في التعلم الآلي، واتخاذ القرارات، ومعالجة اللغة، والرؤية، والروبوتات.

وتتوفر فرص أبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من خلال مختبر ستانفورد للذكاء الاصطناعي (SAIL) ، الذي درس الذكاء الاصطناعي منذ تأسيس المختبر في عام 1962.

هنا في المنطقة، أطلقت العام الماضي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والتي تعد أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، عروض القبول للعام الأكاديمي الأول المقرر انطلاقه في يناير القادم إلى 101 طالب من 31 دولة، تشكل نسبة الطلاب الإماراتيين منهم 21%.