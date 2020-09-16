أقوى أسبوع للطروحات الأولية في أميركا منذ 2014.. ستجمع 9 مليارات دولار

يشهد سوق المال الأميركي موجة من الطروحات العامة الأولية الأسبوع الجاري هي الأقوى منذ أكثر منذ 6 سنوات من حيث عدد الطروحات مع توجه المزيد من الشركات نحو "وول ستريت" لجمع السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها المستقبلية رغم الغموض الذي يحيط بمستقبل الاقتصاد الأميركي في خضم جائحة كورونا.

وتشير بيانات "ماركت ووتش" إلى أن الأسبوع الجاري يشهد نحو 16 طرحا عاما أوليا في أقوى موجة طرح بأسواق المال الأميركية منذ 2014، وأقوى أداء أسبوعي من حيث حجم الطروحات منذ مايو/أيار 2019 حينما شهدت "وول ستريت" طرح شركة أوبر.

ويشير تقرير لشبكة CNBC الأميركية إلى أن حجم الطروحات التي سيشهدها الأسبوع الجاري سيبلغ بالمتوسط ما بين 8-9 مليارات دولارات، في وقت بلغ فيه عدد الطروحات للشركات الأميركية منذ مطلع العام الجاري نحو 113 طرح بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار.

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وفي تقرير آخر لوكالة رويترز، فإن حجم الطروحات التي شهدها سوق المال الأميركي منذ مطلع العام الجاري بما في ذلك الشركات من خارج الولايات المتحدة بلغ نحو 70 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي مقارنة مع نحو 62.5 مليار دولار جرى جمعها في 2019 بأكملها ما يضع طروحات العام الجاري على الطريق لتحقيق أفضل أداء لها منذ 2014 وثاني أفضل أداء منذ العام 2000.

ومن أبرز الطروحات التي يستعد سوق المال الأميركي لاستقبالها الأسبوع الجاري طرح شركة Snowflake والذي ينتظر أن يجمع ما يربو إلى 3 مليارات دولارات في واحدة من أكبر الطروحات حجما خلال العام الجاري، بحسب ما ذكره موقع "ماركت ووتش".

وأظهر إفصاح الطرح الخاص بشركة Snowflake، وهي شركة لخدمات الحوسبة الإلكترونية، في سوق المال الأميركي ضخ شركة Berkshire Hathaway التابعة لرجل الأعمال الأميركي وارن بافيت لاستثمارات بقيمة تبلغ نحو 570 مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع "ماركت ووتش".

وجمعت Snowflake نحو 1.4 مليار دولار من صناديق رأس المال المغامر من بينها نحو 479 مليون دولار في فبراير الماضي، ما يجعل قيمة الشركة تبلغ نحو 12.4 مليار دولار.

ويشهد سوق المال الأميركي طرحا آخر لشركة مختصة مجال البرمجيات والألعاب الإلكترونية وهي شركة Unity Software والتي ينتظر أن تجمع نحو 1.2 مليار دولار في ثاني أكبر طرح بسوق المال الأميركي خلال العام الجاري في وقت حددت فيه الشركة السعر الاسترشادي لأسهمها في السوق ما بين 34-42 دولارا للسهم الواحد.