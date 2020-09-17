منافس تيك توك يظهر بـ 29 مليار دولار ويسعى لجذب 5 مليارات 

تسعى الشركة المنافسة لتيك توك، المدعومة من شركة تينسنت القابضة، إلى طرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ، ما يمكنها من جمع 5 مليارات دولار، وفقا لمصادر مطلعة.

وتعمل شركة كويشو مع مستشارين لطرح أسهمها في السوق في وقت مبكر من العام المقبل. ولا تزال المداولات مستمرة بشأن حجم الطرح، إذ أن المشاورات مازالت في بدايتها.

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وتعد شركة "كويشو" الصينية أو اليد السريعة بالعربية، من أكبر المنافسين لتطبيق تيك توك محليا الذي تمتلكه شركة بايت دانس. واكتسب تطبيقها للفيدوهات القصيرة شعبيته بين المدن الصغيرة والمناطق الريفية، إذ يستخدمه الأفراد لبث لقطات لكل شيء في حياتهم بدءا من حصد الذرة إلى أكل المكرونة، لكنه ما لبث أن انتشر بالمدن الكبيرة.

لكن تطبيق تيك توك أو كما يعرف في الصين باسم "Douyin"، فتغلب عليه، بسبب الخوارزميات الدقيقة التي تستخدمها شركة بايت دانس والتي تستطيع أن تحدد الفيديو التالي للمستخدمين، وهو ما يجعلهم يستخدمون التطبيق لأوقات أكبر.

وتركز كويشو حاليا على الصين. وزادت عمليات تحميل تطبيقها "Zynn" خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة، إذ يراه المراهقون أن يمكن أن يكون بديلا لتيك توك في حال قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنعه. وحجبت الهند التطبيق، بجانب 100 تطبيق صيني آخر.

وكانت الشركة تسعى إلى طرح أسهمها في الولايات المتحدة العام الماضي لتمويل توساعتها ومواجهة المنافسين، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.

واستطاعت كويشو جمع نحو مليار دولار في أحد الجولات التمويلية العام الماضي، وهو ما رفع تقييم الشركة إلى 25 مليار دولار. وقالت مصادر إن تقييمها حاليا ارتفع إلى 29 مليار دولار.