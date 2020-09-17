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البنوك الأميركية تتحوط بـ 243 مليار دولار لمواجهة خسائر كورونا 

المصدر: دبي - العربية.نت
البنوك الأميركية تتحوط بـ 243 مليار دولار لمواجهة خسائر كورونا 
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اقتربت المخصصات التي جنبتها البنوك الأميركية لمواجهة كورونا، من مستوى المخصصات التي جبنتها خلال الأزمة المالية العالمية بالربع الثاني، لكن المحللين يأملون أن يؤدي التراجع الأخير في معدلات تأجيل القروض إلى انخفاض مماثل في المخصصات، وفقا لتقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت مخصصات القطاع المصرفي الأميركي نحو 242.79 مليار دولار، وهو أدنى بنحو بسيط من المستوى القياسي لمخصصات البنوك الأميركية والتي وصلت إليها أثناء الأزمة المالية والتي بلغت 263.11 مليار دولار في الربع الأول من 2010.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت" أن المخصصات التي تقتطعها البنوك كل 3 أشهر وصلت إلى مستوى مقارب، إذ وصلت إلى 61.73 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل 71.63 مليار دولار في الربع الرابع لعام 2008.

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وهوت أرباح البنوك الأميركية بنسبة 69.6% إلى 18.5 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع تضرر البنوك من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما شهدت أرباح البنوك تراجعا بنسبة 70% بالربع الثاني.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن "تدهور النشاط الاقتصادي" دفع البنوك إلى شطب ديون متعثرة وتخصيص مليارات الدولارات لتغطية الخسائر في المستقبل.

وأعلنت أكثر من نصف البنوك الأميركية عن انخفاض في الأرباح، بينما لم تسجل 7.3% من البنوك أرباحا.

وقامت البنوك خلاله بتجنيب 38.8 مليار دولار لتغطية خسائر القروض المحتملة في المستقبل، بزيادة حوالي 280 في المئة عن الربع الأول من العام السابق.

ومع اقبال الكثير من المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في سوق الأسهم، شهدت البنوك الأميركية قفزة قدرها 1.2 تريليون دولار، أو 8.5%، في الودائع في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

كلمات دالّة

#ستاندرد أند بورز, #مخصصات, #البنوك_الأميركية
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