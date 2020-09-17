قيمة أكبر 5 شركات منتجة للذهب تقفز لـ158 مليار دولار في سبتمبر

ضرب فيروس كورونا قطاع التعدين ليعلق عمليات الحفر بأكبر مناجم الذهب في العالم.

وعلى الرغم من تعطيل عمليات هذه المناجم وسط تفشي الجائحة إلا أن القيمة السوقية للشركات المنتجة للذهب ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام.

بحسب "أكسجي بلوجن" قفزت القيمة السوقية لأكبر خمس شركات منتجة للذهب في العالم بنسبة 73% منذ يناير لتبلغ 158 مليار دولار في سبتمبر.

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ومع زيادة الطلب العالمي على المعدن الأصفر إثر بداية ظهور الأثر الاقتصادي للجائحة على أسواق الأسهم والسندات شهدت شركة "بولي أس" الروسية أكبر زيادة في القيمة السوقية بين أكبر خمس شركات لتعدين الذهب في العالم.

فقد قفزت القيمة السوقية للشركة خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 100% لتصل إلى 31 مليار دولار الشهر الحالي.

أما بالنسبة "نيومنت كوربوريشن"، أكبر شركة منتجة للذهب في العالم فنمت قيمتها السوقية بنسبة 80% منذ بداية العام لتبلغ 53 مليار دولار.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار "تجاوز باعتدال" لمستوى 2% المستهدف "لبعض الوقت".

وفي ظل السباق المحموم من قِبل الشركات العالمية لإيجاد لقاح لكوفيد- 19 يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمسك شركات التعدين العالمية بقيمها السوقية الجديدة؟.