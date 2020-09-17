اكتشاف نوع جديد من "كورونا" أكثر عدوانية.. وهذه تفاصيله

اكتشف علماء وأطباء في إندونيسيا نوعاً جديداً "متحوراً" من فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال يُسبب رعباً للعالم.

لكن المقلق في النوع الجديد هو أنه أكثر خطورة وعدوانية من السلالة الأصلية للفيروس والتي ظهرت لأول مرة في إقليم "ووهان" بالصين مطلع العام الحالي.

وقال تقرير نشرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، وقرأته "العربية نت" بعناية، إن معهد "إيجكمان" للبيولوجيا الجزيئية اكتشف هذا النوع الجديد المتطور من "كورونا" في إندونيسيا ولاحظ العلماء أنه أكثر عدوانية وخطورة من السلالة الأصلية التي يعرفها العالم حالياً.

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ونقلت الصحيفة الإندونيسية عن رئيس معهد "إيجكمان" أمين سويباندريو قوله "إن الطفرة المعروفة على نطاق واسع باسم طفرة (D614G) تم العثور عليها في ثمانية من أصل 22 تسلسلاً كاملاً للجينوم وتم الإبلاغ عنها في إندونيسيا".



فيروس أكثر تطورا

وأضاف أن الباحثين لم يتمكنوا حتى الآن من تقدير النسبة المئوية للأشخاص المصابين الذين يحملون المتغير المتحور، أي الفيروس الأكثر تطوراً وأكثر عدوانية، لكن سويباندريو يعتقد أن "السلالة المتحورة قد انتشرت إلى معظم المرضى في البلاد".

وتابع سويباندريو: "حالياً يمثل الفيروس المتحور ما يقرب من 40% من الجينومات المبلغ عنها في إندونيسيا، ولكن إذا قمنا بتحليل المزيد من العينات، فقد نتوصل إلى معلومات أكثر وضوحاً".

وأضاف الباحث أن الفيروس المتحور كان قابلاً للانتقال من خلية إلى أخرى بـ10 مرات أكثر من السلالة الأصلية الموجودة في الصين، لكن هذا الاستنتاج يقتصر حتى الآن على الخلايا التي تمت التجربة عليها داخل المختبر.



الانتقال من خلية إلى أخرى بـ10 مرات أكثر

وتابع سويباندريو: "من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كان هذا يحدث أيضاً عند البشر"، في إشارة إلى السرعة الفائقة في العدوى والانتقال من خلية إلى أخرى.

وقال سويباندريو أيضاً إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد العدوانية الأكبر لهذا الفيروس المتحور أو أي أعراض جديدة قد تسببها المتغير المتحور.

لكن الإيجابي في ما تم اكتشافه هو أن الباحثين يؤكدون بأن الطفرة لن تؤثر على فعالية اللقاحات المحتملة التي يتم اختبارها حالياً، لأنها لم تغير مجال ارتباط مستقبلات الفيروس الذي سمح للفيروس بإصابة الخلايا.

وأكد سويباندريو: "سنستمر في إجراء عملية تسلسل الجينوم بالكامل لفهم خصائص الطفرة.. إن هذه التسلسلات هي بيانات وبائية مهمة لتتبع حركة الفيروس".

ويعتقد الباحثون أنه تم اكتشاف سلالة (D614G) لأول مرة في ألمانيا في أواخر يناير من العام الحالي، كما أنها توجد بشكل شائع في الولايات المتحدة وأوروبا، وتم اكتشافها أيضاً في ماليزيا مؤخراً.