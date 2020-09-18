منزل في إيطاليا مقابل 32 دولارا فقط

أقدم زوجان في إيطاليا على عرض فيلا مملوكة لهم في إقليم توسكانا للبيع مقابل 32 دولارا فقط من خلال قرعة لاختيار الفائز بالمنزل الذي يعمل الزوجان على تصميمه وتطويره منذ نحو 8 سنوات.

ويتكون المنزل من 4 غرف نوم ومطبخ كبير وصالة معيشة ضخمة ومرفق به حديقة كبيرة وحمام للسباحة وتبلغ قيمته نحو 517 ألف دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

ويقول الزوج للصحيفة "يمكن العيش في المنزل والاستمتاع به فالطبيعة هنا خلابة... يمكنك حتى تأجيره والاستفادة من العائد المالي أو جعله منزلا لقضاء العطلات... من الممكن أن يكون المنزل لك مقابل 32 دولارا فقط".

وسيمنح الفائز في عملية السحب المنزل مع إعفاء كامل من الضرائب والرسوم القانونية بالإضافة إلى تذاكر طيران إلى إيطاليا مع تحمل تكلفة التنقلات الداخلية لتوقيع عقد الملكية.

ولا يتوقف الأمر إثارة عند هذا الحد، إذ قد يتبادر إلى الذهن إمكانية جمع الزوجين لأموال تفوق قيمة المنزل من خلال تلك القرعة، وهو أمر قد يحدث بالفعل، إلا أن الزوجين يخططان لمنح جائزة نقدية قدرها نحو 13 ألف دولار إلى الشخص الذي سيقوم بشراء أكبر عدد من التذاكر المخصصة للقرعة.

كما يخطط الزوجان للتبرع بنحو 65 ألف دولار من حصيلة المشاركة في القرعة إلى "جمعية الطفل" وهي جمعية خيرية لمساندة الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر في إنكلترا وويلز.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن الموعد النهائي لشراء التذاكر للأشخاص الراغبين في المشاركة بعملية السحب سيكون في 29 يناير كانون الثاني المقبل على أن تجرى عملية السحب في مطلع فبراير شباط من العام 2021.