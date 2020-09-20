كورونا يرفع سعر أسهم هذه الشركة بنحو 40 ضعفاً

تواصل شركة Top Glove الماليزية، أكبر مصنع للقفازات الطبية في العالم، جني الأرباح منذ بدء أزمة كورونا مع ارتفاع مطرد في الطلب على منتجاتها بسبب الجائحة التي تشهد طلبا متزايدا على منتجات الحماية الطبية في وقت تتوقع فيه الشركة أن تتواصل مكاسبها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية، فقد ارتفعت أسهم الشركة منذ مطلع العام الجاري نحو 4000% أي ما يوازي 40 ضعفا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة مع سعر سهم الشركة في مطلع العام.

وقال العضو المنتدب للشركة لي كيم في مقابلة مع الشبكة الأميركية " نشعر بتفاؤل شديد حيال المستقبل... المكاسب لن تتوقف عند هذا الحد".



وأعلنت الشركة نهاية الأسبوع الماضي عن تحقيق ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي الجاري 2020 بنحو 417%، مقارنة مع العام المالي الماضي وقالت الشركة إنها شهدت طلبا عالميا منقطع النظير على منتجاتها بسبب الجائحة.



وتتوقع الشركة أن تنمو أرباحها في العام المالي المقبل ما بين 20-30% على أن تتباطأ وتيرة النمو في العام المالي 2022 ما بين 15-20%.

وعندما سُئل العضو المنتدب للشركة عن تأثير التخزين على أعمال الشركة المستقبلية، قال إن بضاعة شركته يتم بيعها قبل وصول الحاويات إلى مستودعاتها.



وتابع "ليس الأمر وكأنهم يشترون القفازات للتخزين والاستعداد لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر مقبلة.... خلال حديثنا مع عملائنا، أخبرونا أنهم لا يوجد لديهم أي مخزونات مع محاولات مستميتة للحصول على أكبر قدر من القفازات الطبية".



وأسهم الشركة الماليزية مدرجة في سوق المال المحلي بالإضافة إلى إدراج خارجي في سوق المال في سنغافورة.



ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تخطيط الشركة لطرح في سوق المال في هونغ كونغ خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما قال العضو المنتدب للشركة إنهم بصدد دراسة الفرص المتاحة للاستحواذ عليها وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين.



وأضاف كيم " نبحث عن خلق منصة أكبر للمستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في الشركة خلال الفترة المقبلة".