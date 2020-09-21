وقود الطائرات أرخص أنواع المحروقات بسبب كورونا

أصبح وقود الطائرات هو الأرخص على الإطلاق مقارنة بغيره من المشتقات النفطية، في حالة نادرة الحدوث وخلافاً للعادة حيث أنه على الدوام ما يكون الأغلى، لكن جائحة كورونا التي تسببت بتعطيل كبير في حركة الطيران أدت أيضاً الى تغيير جوهري في شكل الأسواق النفطية العالمية.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية اطلعت عليه "العربية نت" فإن الانخفاض الكبير حالياً في أسعار وقود الطائرات قد يؤدي إلى تراجع في تكاليف الشحن الجوي بالعالم، وهو ما قد يؤثر على الكثير من السلع والأسواق في العالم.

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ويتم استخدام الكيروسين الذي يتم معالجته عادةً ليصبح وقود للطائرات، يتم استخدامه حالياً في إنتاج زيت وقود منخفض الكبريت للصناعة البحرية وذلك بسبب انخفاض استهلاك شركات الطيران، كما أن كميات أكبر من المعتاد من الديزل و"زيت الغاز المفرغ" تجد طريقها حالياً لأن تتحول الى وقود للشحن.

ويأتي هذا التحول الكبير وغير المتوقع في أسواق الطاقة نتيجة التراجع الحاد في الطلب الذي تعاني منه صناعة الطيران في أعقاب جائحة كورونا.

ومع عدم توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" أن يعود السفر الجوي إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى عام 2024، فهذا يعني أن التحولات الراهنة في السوق سوف تستمر لبعض الوقت في المستقبل.

وقال يوجين ليندل، كبير المحللين في شركة الاستشارات (JBC Energy GmbH) إنه تم استخدام مكونات وقود الطائرات في أبريل ومايو الماضيين في سنغافورة من أجل خلطه في أنواع أخرى من الوقود نتيجة الانخفاض الكبير في سعره.

وأضاف ليندل: "فقط في الحالة التي يكون فيها الاقتصاد بحالة يرثى لها تماماً، فإننا نرى عادةً مكونات أغلى ثمناً تتجه مباشرة إلى أشياء أخرى".

وانخفضت أسعار وقود الطائرات في سنغافورة من أكثر من 70 دولاراً للبرميل في يناير إلى ما يقرب من 20 دولاراً في أوائل مايو الماضي قبل أن تتعافى لتتداول حول 41 دولاراً، وفقًا لبيانات "بلومبيرغ".

وقالت أوني إينيمو، مديرة الرابطة الدولية لصناعة الوقود، في مؤتمر دولي متخصص الأسبوع الماضي، إن "تدمير الطلب على وقود الطائرات والنقل البري أدى إلى زيادة توافر مكونات المزج لوقود الشحن".

في حين أن مشاكل وقود الطائرات تؤدي إلى أسعار أرخص لصناعة الشحن، فإن المزج يمكن أن يسبب مشاكل أخرى، حيث عادة ما تشتري الشركات والمصافي مجموعة متنوعة من زيت الوقود ونواتج التقطير لخلطها في وقود السفن، ومع ذلك، فإن استخدام الكثير من الكيروسين المستقبلي يمكن أن يخفض درجة حرارة اشتعال الوقود، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على السفن.