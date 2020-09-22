خبير: منظمة غاز شرق المتوسط ستشكل "رادعا" لأطماع تركيا

اعتبر مستشار الطاقة في Hawk Energy خالد مال الله العوضي، في مقابلة مع "العربية"، أن تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط يشكل أهمية اقتصادية كبرى للدول التي وقعت على هذا الاتفاق.

وأشار العوضي إلى أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية لإنتاج الغاز في المتوسط، كما تحديات سياسية لجهة تركيا.

موضوع يهمك أكد وزير البترول المصري طارق الملا، في مقابلة مع "العربية"، الاتجاه نحو تحقيق تعاون دولي لإنشاء سوق إقليمية للغاز بين... وزير البترول المصري: تعاون دولي لإنشاء سوق إقليمية للغاز قصص خاصة

من هذا المنطلق، يعتبر العوضي أن تأسيس هذه المنظمة وتضافر جهود الدول سيشكل رادعا اقتصاديا، أقوى من الرادع السياسي لجهة التدخلات التركية مع جيرانها في المتوسط، خصوصا وأن كميات مخزون الغاز التي تم ذكرها في المتوسط تتعدى 120 تريليون قدم مكعبة، وهي كميات ضخمة تحتاجها الدول الأوروبية والدول السبع في هذه المنظمة.

ونوه بأن هذه المنظمة ستتمكن من لعب دور كبير في مجال الطاقة في أقل من 5 سنوات، شبيه بدور "أوبك"، وستبدأ في تصدير الغاز.

إلى ذلك، أشار العوضي إلى أن هذه المنظمة ستلعب أيضا دورا استثماريا في إنشاء الخطوط التي تعبر إلى أوروبا.