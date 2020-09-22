أسهم منافسة تسلا تهوي بنحو 20٪ بعد حدوث هذا الأمر المفاجئ

هوت أسهم شركة "نيكولا كورب" لصناعة الشاحنات الكهربائية بنحو 20٪ في تعاملات الاثنين بعد غموض يكتنف مستقبل الشركة في أعقاب تنحي مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة تريفور ميلتون الذي تخضع شركته لتحقيقات من قبل الجهات الرقابية بعد تقرير لإحدى شركات البيع على المكشوف كشف عن تلاعب داخل الشركة.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت شركة صناعة السيارات الكهربائية في شرك إحدى شركات البيع المكشوف وهي Hindenburg Research والتي قالت إن شركة صناعة السيارات الكهربائية ادعت من خلال حملات تسويقية استخدام تكنولوجيا لا يوجد لها أساس على الأرض بالإضافة إلى عشرات المواصفات المضللة حول منتجات تابعة للشركة وشراكات غير حقيقية.



وفي بادئ الأمر، عمدت شركة "نيكولا كورب" على تفنيد الادعاءات الواردة في تقرير Hindenburg Research ولكن تصاعد الضغوط عليها أدى إلى استقالة مؤسس الشركة في نهاية المطاف ما قد يشير إلى صحة ما ورد في تقرير شركة البيع على المكشوف.

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ويتخذ سهم الشركة مسارا هبوطيا منذ مطلع الشهر الجاري بعد أن دخلت شركة أخرى للبيع على المكشوف وهي Citron Research والتي أثنت على تقرير Hindenburg في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت إنها على استعداد لتحمل نصف تكلفة أي نزاعات قانونية قد تنشأ بسبب التقرير.



وقال ميلتون في بيان في أعقاب استقالته " ستظل الشركة في دمي بصدق والتركيز ينبغي أن يكون على التغيير الذي يستطيع أن تحدثه شركتنا في عالمنا".



وتنازل ميلتون، والذي طالما سوق لشركته على كونها منافسا لعملاق صناعة السيارات الكهربائية تسلا، عن أسهم قيمتها نحو 166 مليون دولار في الشركة بالإضافة إلى مقعد مجلس الإدارة.



ويمثل سقوط الشركة ضربة موجعة لعملاق صناعة السيارات التقليدية جنرال موتورز والتي أبرمت صفقة للاستحواذ على حصة قدرها نحو 11٪ في وقت سابق من الشهر الجاري في وقت أكدت فيه الشركة أنها لن تتخلى عن شركة صناعة الشاحنات الكهربائية التي تقع في قلب أزمة طاحنة.



وقالت جنرال موتورز في بيان "سنعمل مع شركة"نيكولا" لإتمام الصفقة التي أعلنا عنها قبل نحو أسبوعين من الآن وسنعمل على اقتناص فرص النمو في المستقبل بالتعاون مع شركائنا الجدد".