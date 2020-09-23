ساويرس للعربية: تقسيم أوراسكوم لشركتين.. وطلب عقاري كبير في مصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، وأوراسكوم للاستثمار نجيب ساويرس، إن أوراسكوم تسعى لزيادة استثماراتها في قطاع التعدين واستكشاف الذهب، متوقعا أن يصل الذهب إلى مستوى 2400 دولار للأونصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية وفي ظل أزمة كورونا.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن حجم الاستثمارات العقارية لشركة أورا يصل إلى نحو 80 مليار جنيه.

وقال "لا يزال هناك طلب كبير على القطاع العقاري المصري وأيضا سيولة كبيرة فى السوق".

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وأشار ساويرس إلى أن أوراسكوم للاستثمار سيتم تقسيمها لشركتين الأولى في القطاع المصرفي والمالي، وسيتم بيع ما تبقى من استثمارات في مجال الاتصالات.

وبحسب ساويرس فإنه سيتم بيع كابل باكستان، كما تم إنهاء رخصة لبنان واستثمار آخر فى البرازيل، فيما لا تزال مشكلة كوريا الشمالية قائمة ومن الصعوبة التخارج منها.

وتوقع رجل الأعمال المصري أن يظل الذهب ملاذا آمنا خاصة في ظل العوامل السياسية الحالية وأيضا فيروس كورونا، وقال "أتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2400 دولار للأونصة".

ولامست أسعار الذهب اليوم الأربعاء أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي.

وفقد الذهب في السوق الفورية 1%، إلى 1880.46 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب عند 1873.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5% إلى 1879.10 دولار للأونصة.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأميركية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولار للأونصة، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

وخسر البلاتين 1% إلي 858.47 دولار، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2217.75 دولار.