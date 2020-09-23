هذا ما طلبه إيلون ماسك من موظفيه في رسالة

طالب قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك من موظفيه بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لرفع معدل التسليمات في وقت تسعى فيه الشركة لدرء المخاوف والشكوك المتعلقة بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.



وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، نشرت شبكة CNBC الأميركية مقتطفات منها، قال ماسك لموظفيه إن شركته بصدد تحقيق معدل قياسي للتسليمات خلال الربع الجاري الذي ينتهي بعد أيام قليلة مطالبا العاملين في الشركة بمزيد من العمل لرفع المعدل.



ومن شأن ارتفاع معدلات التسليمات أن يحسن من النتائج المالية للشركة خلال الربع الجاري، مع الوضع في الاعتبار نظام التسليم الذي تنتهجه تسلا في نموذج أعمالها إذ أن الشركة خلافا لشركات السيارات الأخرى لديها نظام التوزيع التابع لها بالكامل بدون وكلاء وهو ما يعني أن الشركة تمتلك كل سيارة لديها حتى يستلمها العميل.

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واعتاد ماسك على إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني قبل نهاية كل ربع من العام المالي لتحفيزهم على زيادة معدلات البيع وخفض مخزون السيارات في سلاسل التوريد الخاص بها ما سينعكس بالإيجاب على النتائج المالية للشركة التي ارتفعت أسهمها بشدة منذ مطلع العام الجاري لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات بالعالم من حيث القيمة السوقية.



وفي فترات مالية سابقة، نجحت الشركة في تسليم نحو 30٪ من إجمالي تسليمات الربع بأكمله خلال الأسبوع الأخير من الربع المالي في علامة على التأثير الإيجابي للرسائل الإلكترونية التي يبعث بها ماسك إلى موظفيه لتحفيزهم.



وقال ماسك لموظفيه "من فضلكم ابذلوا قصارى جهدكم لزيادة معدلات التسليم والمبيعات خلال الفترة المتبقية من الربع الجاري... هذا أمر حيوي لشركتنا".



وآخر رقم قياسي لتسليمات الشركات من السيارات الكهربائية كانت خلال الربع الأخير من العام الماضي حينما نجحت الشركة في تسليم 112 ألف سيارة.



وتشير توقعات بيوت الأبحاث في "وول ستريت" إلى إمكانية تسليم الشركة لنحو 121 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الجاري والذي ينتهي بعد أيام قليلة وهو المعدل الذي سيصبح رقما قياسيا جديدا للشركة وسط توقعات بطلب مرتفع على منتجات الشركة خلال الربع الأخير من العام الجاري أيضا.