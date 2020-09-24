الملياردير وارن بافيت يستثمر 600 مليون دولار في هذا القطاع

وافقت شركة "إي دبليو سكريبس" على صفقة استحواذ بقيمة 2.65 مليار دولار، مقابل حصة 23.78% في شركة ION Media.

وتحظى هذه الصفقة بدعم من الملياردير الأميركي وارن بافيت وشركة "بيركشاير هاثاواي".

وقالت سكريبس في بيان صحافي، إن بيركشاير تخطط لاستثمار 600 مليون دولار في الأسهم الممتازة في سكريبس للمساعدة في تمويل شراء شركة ION، مؤكدة تقريرًا سابقًا صادرا عن صحيفة وول ستريت جورنال.

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وستحصل "بيركشاير هاثاواي" أيضًا على أمر شراء ما يصل إلى 23.1 مليون سهم من الفئة A بسعر 13 دولارًا لكل سهم.

وأغلق سهم سكريبس يوم الأربعاء عند 10.47 دولار.

رحب مستثمرو سكريبس بهذه الأنباء، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 40% في تداول ما قبل افتتاح السوق.

سيؤدي هذا الاستثمار إلى تحول في سكريبس ومقرها مدينة سينسيناتيوهي إحدى أكبر مدن ولاية أوهايو الأميركية، والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 850 مليون دولار.

وخضعت الشركة لتغييرات جذرية في السنوات الأخيرة، حيث تدير 60 محطة تلفزيونية محلية ولديها شبكات بما في ذلك Court TV وBounce ومزود الأخبار متعدد المنصات Newsy.

تم إطلاق ION Media، ومقرها في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا عام 2007. وهي مملوكة لشركة بلاك دايموند كابيتال مانجمنت، وهي تدير شبكة تلفزيونية.

وتمتلك ION Media محطات تلفزيونية في 62 سوقًا بما في ذلك العديد من أفضل المحطات في الدولة وتصل جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة، إلى كل منزل تقريبًا في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تدر الصفقة 500 مليون دولار على مدى ست سنوات.

وتعتبر هذه الخطوة غير متوقعة إلى حد ما بالنسبة لبيركشاير، التي لم تقم مؤخرًا باستثمارات إعلامية وخرجت في يناير من أعمالها في مجال الصحف. ووافقت على بيعها لشركة Lee Enterprises Inc. مقابل 140 مليون دولار بعد أن خلص بافيت، عاشق الصحف مدى الحياة، إلى أن عمل الصحف المحلية غير مستدام.