الأوروبي للتنمية: 5 بنوك مصرية حصلت على 850 مليون دولار في 2020 

قال خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن محفظة البنك الموجهة للبنوك المصرية تتراوح ما بين 2.3 و2.4 مليار دولار.

ويقوم البنك الأوروبي بوضع أموال في البنوك المصرية التي تقوم بتوجيهها، نيابة عنه، للأنشطة المتفق عليها مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف في تصريحات للعربية أن تلك التمويلات ضخها البنك في حوالي 13 بنكا مصريا وشركة وحيدة للتمويل متناهي الصغر.

وذكر أن 5 بنوك تتعامل معها المؤسسة الأوروبية حصلت على 850 مليون دولار العام الجاري، إذ جرى توجيه نحو 500 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة و350 مليون دولار لخطوط التجارة الخارجية.

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وأشار حمزة إلى أن أغلبية الخطوط التمويلية، موجهة للشركات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي نبحث عن البنوك التي تستطيع الوصول إلى العميل النهائي المستحق، عن طريق عدد فروعها أو قدرتها على التواصل مع العملاء المستهدفين أو منتجات البنك وقدرته على الوصول.

وأوضح أن المصرف استثمر في قطاعي الزراعة والأدوية، وكذلك قطاع الإنشاءات.

وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته هناك في عام 2012، حيث استثمر EBRD ما يقرب من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد بحسب بيانات البنك.

وفي أبريل قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه سيكرس كامل أنشطته لمعالجة جائحة "كوفيد-19"، وإنه يتوقع استثمار حوالي 21 مليار يورو حتى نهاية عام 2021.

وذكر البنك أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشدة على تدفقات التجارة والوصول إلى التمويل التجاري، لذلك قام البنك الأوروبي بزيادة الدعم المقدم للتجارة في إطار برنامج تيسير التجارة الخاص به.