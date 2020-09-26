شركات بورصة مصر توزع 1.3 مليار دولار أرباحاً في 9 أشهر

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 20 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات قامت بتوزيع أرباح بقيمة 433 مليون جنيه (27.5 مليون دولار) خلال شهر أغسطس الماضي، كما وزعت أرباحاً بقيمة 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، كما قامت بتوزيع أرباح بقيمة 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه.

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وخلال شهر مارس وزعت الشركات المدرجة أرباحاً بقيمة 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و83 مليون جنيه خلال شهر يناير.

وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، قامت الشركات بتوزيع أرباح بقيمة 135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10911.44 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2000.45 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 2885.25 نقطة. فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 12581.36 نقطة. وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.09% لينهي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1013.18 نقطة.