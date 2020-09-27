جنرال موتورز تهزم تسلا في الصين بسيارة قيمتها 4200 دولار

دخلت شركة جنرال موتورز الأميركية على خط المنافسة في سوق السيارات الكهربائية بالصين بالتعاون مع شركائها المحليين ما مكنها في نهاية المطاف من هزيمة تسلا على صعيد المبيعات في أغسطس أب الماضي وسط إقبال قياسي على السيارة التي سعرها 4200 دولار.

وتعتبر السيارة من طراز Hongguang MINI من أكثر السيارات الكهربائية مبيعا في الصين بالوقت الحالي والتي تصنعها شركة SAIC-GM-Wuling بالتعاون مع جنرال موتورز الأميركية مع ارتفاع مطرد في الطلب على السيارة ذات الأربعة مقاعد والتي يمكنها قطع مسافة تربو على 170 كيلومترا في الشحنة الواحدة.

وتمثل السيارة ضربة قاصمة لشركة تسلا التي قالت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إنها تخطط لطرح سيارات كهربائية رخيصة التكلفة بعد 3 سنوات من الآن بسعر يبلغ نحو 25 ألف دولار للسيارة في وقت تعد فيها البطاريات أكبر تحد يواجه الصناعة بوجه عام إذ تمثل تكلفة البطارية بالوقت الحالي نحو 25٪ من قيمة السيارة.

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وتمثل السيارة الجديدة أيضا تحولا نوعيا لموقف جنرال موتورز في السوق الصيني والتي تأثرت مبيعاتها هناك بفعل الحرب التجارية إذ أعلنت الشركة عن انخفاض مبيعاتها العام الماضي بنحو 15٪ مقارنة بـ 2018 مع بيع نحو 3.1 مليون سيارة.

والصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وتسبب دخول شركة تسلا إلى السوق في احتدام المنافسة مع اللاعبين المحليين.

ورغم أن السيارة الجديدة لا يتلقى مستخدموها دعما حكوميا في الصين كما يحدث مع أنواع السيارات الكهربائية الأخرى التي يبلغ مداها أكثر من 250 كيلومترا إلا أنه ينظر إليها باعتبارها نقلة في آلات النقل منخفضة السرعة الكهربائية بالصين والتي تتضمن المركبات ذات العجلات الثلاثية إذ بلغ حجم مبيعات تلك المركبات في الصين نحو 54.4 مليون مركبة في العام 2018.