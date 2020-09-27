"التجاري الدولي":  "التمويل الدولية" تعهدت بتغطية أول إصدار سندات خضراء للبنك

قالت هبة عبد اللطيف رئيس قطاع القروض المشتركة وأسواق الدين في البنك التجاري الدولي مصر، إن البنك وضع برنامجا لمدة 3 سنوات لطرح سندات خضراء تقدر قيمتها بما يصل إلى 120 مليون دولار.

وأضافت في حديثها مع قناة "العربية" أن الشريحة الأولى من الإصدار ستتراوح بين 50 و65 مليون دولار، وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتغطيتها بالكامل.

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وأوضحت أن البنك التجاري الدولي ضمن 130 بنكا عالميا وقعت على مبادرة التمويل المتعلقة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتالي فإن هناك التزاما على البنوك بشأن تمويل الخدمات المصرفية المسؤولة.

وأشارت إلى أن السندات الخضراء تساعد البنك على تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وقالت إن البنك يعمل حاليا مع استشاريين متخصصين، في كيفية تكوين الاقتصاد الأخضر داخل البنك وتعريف العملاء به.

وأعلن البنك أن مدة تلك السندات تصل إلى خمس سنوات، وسيستخدم البنك حصيلة السندات في تمويل التعاملات التي تتناسب مع المعايير البيئية المستهدفة.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية إنها تدرس شراء حصة بقيمة 65 مليون دولار من السندات التي سيطرحها "التجاري الدولي".