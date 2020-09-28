موجودات "ساما" تقفز 25 مليار ريال خلال أغسطس لـ1.836 تريليون

ارتفع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.836 تريليون ريال (489.6 مليار دولار) نهاية شهر أغسطس 2020.

يأتي هذا الرقم المعلن ضمن الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي والذي أعلنته اليوم الاثنين مقارنة مع رصيد 1.811 تريليون ريال نهاية يوليو الماضي.

وارتفعت الموجودات لمؤسسة النقد بمقدار 25 مليار ريال خلال شهر واحد.

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وتبرز أهمية الاستقرار والزيادة في هذه القيمة من الموجودات والتي تشكل جزءا من الاحتياطيات السعودية، لكونها تأتي في ظل جائحة كورونا المستجدة، وتداعياتها العالمية.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 3.998 تريليون ريال، مقابل 3.956 تريليون ريال، في نهاية يوليو .

وكشفت البيانات انخفاض قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 429 مليار ريال، مقابل 433 مليار ريال في شهر يوليو .

وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال أغسطس الماضي إلى 1.699 تريليون ريال، مقابل 1.487 تريليون ريال، في أغسطس من العام الماضي، ومقابل 1.684 تريليون ريال في الشهر السابق.