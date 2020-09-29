فيديو.. شركة تبتكر بدلة مسعف طائر.. والسعر مفاجأة

طور المخترع ريتشارد براوننج بدلة مسعف طائرة لإنقاذ المصابين في المناطق النائية أو على الجبال، أو في تلك المناطق التي لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول لها أو لا يمكن أن تهبط فيها الطائرات.

وبعد عام من المحادثات بين خدمة الإسعاف الجوي الشمالية (GNAAS) وشركة "جرافيتي إنداستوريز" البريطانية، تم إجراء أول رحلة تجريبية ناجحة.

ومن المتوقع أن يبدأ الاستخدام الرسمي في وقت مبكر من الصيف المقبل.

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ووصف أندي موسون، مدير العمليات في GNAAS، هذه الفكرة التي جاء بها بأنها "رائعة".

وقال إن ذلك يعني أن المسعف يمكن أن "يطير" إلى قمة خلال 90 ثانية بدلاً من أخذ 30 دقيقة سيرًا على الأقدام.

وأضاف موسون أن التمرين أظهر الإمكانات الهائلة لاستخدام البدلات النفاثة لتقديم خدمات الرعاية الحرجة.

وقال إن البدلات تحتوي على محركين صغيرين على كل ذراع والآخر في الخلف مما يسمح للمسعفين بالتحكم في حركتهم بمجرد تحريك أيديهم.

وقال موسون "أكبر ميزة هي سرعتها".

كجزء من التشغيل التجريبي، مكنت البدلة المسعف من الوصول إلى قمة جبل هيلفيلين البالغة 3117 قدمًا في أقل من ثماني دقائق، فيما كان سيستغرق الأمر بطائرة هليكوبتر ثلاثة أضعاف هذه المدة، وسيستغرق المسعف سيرًا على الأقدام ساعة على الأقل.

تباع البدلات النفاثة بمبلغ 340 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل 437 ألف دولار، لكن براوننج ومسؤولي شركته Gravity يقولون إنهم يفكرون في ترتيب إيجار لها مع خدمات الطوارئ التي تحتاج إليها.

يمكن أن تتجاوز الحزمة النفاثة 50 ميلاً في الساعة إذا لزم الأمر، ويمكن أن ترتفع إلى 80 قدمًا فوق سطح الماء، ولكن فوق سطح الأرض لا تتجاوز 20 قدمًا بسبب "الهبوط الصعب".