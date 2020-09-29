قفزة كبيرة بمبيعات السيارات في مصر.. وهذه هي الأسباب

أشارت بيانات حديثة إلى ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المصري خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك تزامناً مع تعافي القطاع من تداعيات "كوفيد-19" التي شهدها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 13% لتصل إلى 20.8 ألف سيارة، مقارنة بنحو 18.3 ألف سيارة في شهر يوليو الماضي، وبارتفاع نسبته 40% مقارنة ببيع نحو 14.6 ألف سيارة في شهر أغسطس من العام 2019.

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وقادت سيارات الركوب الانتعاش، إذ ارتفعت مبيعات سيارات الركوب بأكثر من 25% الشهر الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 16 ألف سيارة، مقارنة بـ 12.5 ألف سيارة في يوليو الماضي، و10.7 ألف سيارة في أغسطس 2019.

وكانت مبيعات السيارات قد تراجعت بنسبة 26% خلال أبريل الماضي، متأثرة بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19" والتي تقرر فرضها منذ نهاية شهر مارس الماضي، حيث شملت هذه الإجراءات وقف ترخيص المركبات الجديدة، وتقليص ساعات العمل في وحدات المرور.

وفق التقرير، فقد سجلت مبيعات الأتوبيسات تراجعا بنحو الثلث لتصل إلى 1.6 ألف أتوبيس في أغسطس الماضي، مقارنة بمبيعات شهر يوليو، وهو ما يعود إلى أسباب موسمية، ولكنها ارتفعت بنسبة 11.1% مقارنة بشهر أغسطس 2019.

أيضاً، تراجعت مبيعات الشاحنات لتصل إلى 3.2 ألف شاحنة خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 3.3 ألف في يوليو الماضي، ولكنها ارتفعت بنسبة 29.5% مقارنة ببيانات الفترة المماثلة العام الماضي.

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، قال أشرف عبد العزيز، صاحب معرض سيارات في الجيزة، إن حركة البيع والشراء نشطت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما كانت متوقفة منذ شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أن عودة الحركة تسببت في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بنسب لا تقل عن 20% خلال الفترة الماضية، وهو ما يعود بشكل كبير إلى تخفيف حدة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصادات من جديد.