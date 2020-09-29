مصر.. تدفقات الاستثمار تقفز لـ4.9 مليار دولار بالربع الثاني

كشفت بيانات رسمية حديثة أن التدفقات الاستثمارية إلى داخل مصر شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني من العام المالي 2019 / 2020، لتسجل نحو 4.9 مليار دولار، مقابل نحو 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجل نحو 2.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018 / 2019، بينما بلغ صافي التدفقات للخارج نحو 2.3 مليار دولار، مقابل ملياري دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت نحو 18%.

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وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 773.8 مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بقيمة 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018 / 2019، بنسبة زيادة تبلغ نحو 19.04%.

ويرجع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي إلى الزيادة في صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال بعض الشركات بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 3.2 مليار دولار.

فيما ارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 1.2 مليار دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 8 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي التدفق للخارج بقيمة 387.9 مليون دولار ليسجل نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.5%.

وقبل أيام، أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 3.127 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.799 مليار دولار في يوليو الماضي، مقابل نحو 7.672 مليار في يونيو.

وفي تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أشار فيها إلى تراجع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة الحكومية مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد لتفقد نحو 20 مليار دولار، إلا أنه مع تحسن الأوضاع عادت منها نحو 10 مليارات دولار.

وكشفت البيانات ارتفاع أرصدة استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال يوليو الماضي بنحو 19.892 مليار جنيه، لتصل إلى 479.44 مليار جنيه، مقابل 459.55 مليار في يونيو الماضي، فيما انخفضت أرصدة استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة، بنحو 4.28 مليار جنيه خلال يوليو، لتصل إلى 338.83 مليار جنيه، مقابل نحو 343.12 مليار جنيه في يونيو الماضي.