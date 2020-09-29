مبيعات "سامسونغ مصر" تقفز 8% بالنصف الأول

تمكنت شركة "سامسونغ مصر"، من تحقيق معدل نمو نصف سنوي في قنوات البيع الخاصة بها يصل إلى 8% في عام 2020، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد خطة توسعها على مستوى محافظات مصر، تغطي فروع الشركة 90% من المحافظات، حيث يتركز حوالي 35% منها في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى 28% في صعيد مصر.

جاء ذلك في إعلان شركة سامسونغ مصر عن تقرير الأداء نصف السنوي الأول لقنوات البيع من عام 2020، والذي يشير إلى تطور ملحوظ وأداء قوي في نتائج أعمالها والتي تشمل الخطط التوسعية في جميع المحافظات المصرية.

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إلى جانب الشراكات المختلفة مع العديد من البنوك المصرية وشركات تمويل الأفراد لتوفير برامج تقسيط للمستهلك المصري بدون فائدة، والعروض التسويقية المختلفة، بالإضافة إلى المبادرات المتنوعة التي تم إطلاقها لمجابهة تحديات فيروس كورونا المستجد.

وحققت شركة سامسونغ أيضا رقما قياسيا جديدا هذا العام، حيث أصبحت تمتلك 62 متجرا يوفر تجارب فريدة للمستهلكين لأحدث الحلول والخدمات التكنولوجية.

وجدير بالذكر أن الشركة افتتحت متجرين جديدين خلال هذا العام في القاهرة، مع خطة لافتتاح أربعة متاجر أخرى في القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر، وذلك قبل نهاية عام 2020.

وقال رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونغ مصر، أحمد جعفر، إن شركة "سامسونغ حققت أداءً ثابتا وإيجابيا في النصف الأول من عام 2020، من خلال تبني استراتيجيات جديدة للتغلب على كافة تحديات السوق الحالية. يعد السوق المصري من الأسواق الرائدة لنا والتي تتمتع بقدرات لا مثيل لها في مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.. كما نحاول جاهدين تقديم أحدث التقنيات المصممة بعناية والتي تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لهذا السوق لتلائم الشرائح المختلفة من العملاء".