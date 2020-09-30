واردات مصر من الهواتف المحمولة تهوي 29% في يونيو

كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات من الهواتف نحو 83.483 مليون دولار، مقابل نحو 117.655 مليون دولار فى يونيو من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته نحو 34.172 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 29%.

وتسببت الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي، في ركود عنيف عصف بسوق التجزئة المصرية، حيث تقرر إغلاق الاقتصاد وفرض حظر التجول ما تسبب في تهاوي مبيعات جميع الأجهزة وعلى رأسها الهواتف المحمولة.

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ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة التي تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 412.802 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 437.380 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 24.578 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.6%

وبالنسبة للسلع الاستهلاكية غير المعمرة فقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن قيمتها الإجمالية بلغت نحو 1.110 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 1.158 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 48 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 4.14%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بلغت نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 8.6%.

حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9% لتبلغ نحو 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل نحو 2.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2019، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 10.5%، والملابس الجاهزة التي انخفضت صادراتها بنسبة 2.5%، كما انخفضت صادرات البترول الخام بنسبة 46.3%، وأيضاً انخفاض صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4%.