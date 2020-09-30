الاقتصاد في مناظرة ترمب وبايدن.. شجار لم يتوقف لـ90 دقيقة

سجالات غير مسبوقة في أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب وجو بايدن، ولم تستثنِ تلك السجالات الأجندة الاقتصادية لكل منهما.

بالكاد مرت دقيقة واحدة في المشاجرة التي استمرت 90 دقيقة دون أن يقاطع أحد المرشحين الآخر بغضب، سواء كان ذلك بشأن جائحة فيروس كورونا أو المحكمة العليا أو الاقتصاد أو أي شيء آخر ، بما في ذلك عائلات بعضهما البعض.

"هل تصمت يا رجل؟" هاجم بايدن ترمب في وقت ما. قال لاحقًا: "أنت أسوأ رئيس عرفته أميركا على الإطلاق".

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رد ترمب على بايدن خلال أسئلة حول الاقتصاد: "الصين تناولت غداءك".

حتى مدير الجلسة، كريس والاس من قناة فوكس نيوز، لم يكن بإمكانه البقاء دائمًا بعيدا عن المعركة.

"أنا أكره أن أرفع صوتي، لكن لماذا لا أكون مختلفًا عنكما؟" قال المضيف الغاضب في وقت ما.

هنا نورد أهم النقاط الاقتصادية التي تمت مناقشتها في المناظرة الغاضبة:

بايدن:

خطتي الاقتصادية ستخلق سبعة ملايين وظيفة أكثر من خطته خلال أربع سنوات أولا.

وثانيا ستخلق تريليون دولار إضافية من النمو الاقتصادي، لأننا سنركز على شراء الصناعات الأميركية.

الحكومة الفيدرالية تنفق 600 مليار دولار سنويا على كل شيء من السفن إلى الصلب إلى المباني وغيرها وتحت خطتي سنتأكد من إنفاق هذه الأموال لصالح شركات أميركية.

كريس المذيع

مع احترامي ولكن السؤال عن الضرائب وليس الإنفاق.

بايدن

سأرفع الضريبة على الشركات إلى 28%، لا يجب أن تكون 21% ، 91 شركة من شركات FORTUNE500 لا تدفع أي ضرائب وهي تجني المليارات!

ترمب

لماذا لم تفعل هذا عندما كنت نائب الرئيس؟

بايدن

لأنك أنت من خفض هذه الضريبة.

ترمب

هذا صحيح. ونتيجة لذلك انتعش الاقتصاد كما لم يفعل في السابق!

كريس المذيع

تتكلم عن انتعاش الاقتصاد ولكن في آخر ثلاث سنوات من رئاسة أوباما تم خلق مليون وخمسمئة ألف وظيفة أكثر مما تم خلقه في أول ثلاث سنوات من رئاستك؟

ترمب

رئاسة أوباما شهدت أبطأ وتيرة انتعاش اقتصادي منذ 1929

دعني أخبرك عن الأسواق المالية. عندما ترتفع يترجم ذلك إلى المزيد من الوظائف المزيد من 401 ألف فإذا أصبحت رئيسا وتريد إنهاء الضرائب التي وضعتها ستخسر نصف الشركات التي جاءت إلى الولايات المتحدة ستغادر وستواجه أسوأ انكماش في التاريخ!

بايدن

ورثنا أسوء انكماش كاد أن يصبح كسادا، ومع ذلك استطعنا تحقيق الانتعاش وخلق الوظائف التي تكلمتَ عنها. كان الاقتصاد ينتعش وهو فجر ما حققناه.

ترمب

الاقتصاد لم يكن ينتعش بل كان يواجه أبطأ تعاف منذ 1929.

كريس المذيع

هل من المنصف أن نقول إنه أفسد الأمر علما أن البطالة كانت عند مستويات منخفضة تاريخيا قبل كورونا؟

بايدن

حتى قبل كورونا التصنيع غرق في حفرة.

ترمب

قالوا إنها ستكون معجزة إذا تم استعادة التصنيع، أعدت إلى الولايات المتحدة 700 ألف وظيفة أما هم فقد استسلموا ولم يعيدوا التصنيع.

بايدن

أنا من أعاد شركات تصنيع السيارات.. إذا لدى إلقاء نظرة على ما حققه بالفعل - لقد فعل القليل جدا. الاتفاقيات التجارية هي نفسها. يتحدث عن هذه الاتفاقيات التجارية العظيمة. كما نعلم ، يتحدث عن فن الصفقة. أتقنت الصين فن السرقة. لدينا عجز أكبر مع الصين الآن مما كان عليه من قبل. لدينا أعلى عجز تجاري مع المكسيك.