هذه أبرز الشركات التي تحاول مكافحة تغير المناخ

تغير المناخ يسرق الأضواء هذا الأيام من كورونا خاصة مع السماء البرتقالية فوق سان فرانسيسكو بسبب الحرائق، وموسم الأعاصير الذي يضرب الساحل الشرقي في أميركا مع فيضانات متفرقة تودي بحياة المئات هنا وهناك، تحاول الشركات في كافة أنحاء العالم مكافحة تغير المناخ وعكس آثار مساره من خلال التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

ومن هذه الشركات "بلو ويف - أي أ- وهي شركة كندية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع تبني وزيادة استخدام الطاقة المتجددة من قبل المرافق الكهربائية والمؤسسات.

وتقوم منصتها "بلو ويف - أي أ إيدج" بتجميع البيانات من أجهزة الاستشعار وأجهزة إنترنت الأشياء الأخرى لتحليل مدخلات مثل تنبؤات الطقس ومتطلبات الطاقة وجداول التسعير. وحصلت في مارس على تمويل أولي بقيمة 3.9 ملايين دولار. معظمه جاء من شركة تكنولوجيا التنمية المستدامة الكندية SDTC إضافةً إلى مجموعة من المستثمرين الدوليين من القطاع الخاص سيتم توجيه الأموال إلى زيادة تغلغل الشركة في الشبكة الذكية الدولية وأسواق الطاقة المتجددة.

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"سويتش دين" شركة استرالية، توفر برنامجًا أو "سوفت وير" يربط المرافق بموارد الطاقة الموزعة ويوفر محطات الطاقة الافتراضية وتجميع وتشكيل الشبكات الدقيقة. وفي يوليو استثمرت QCELLS إحدى شركات Fortune 500 وواحدة من أكبر الشركات المصنعة للخلايا الكهروضوئية في العالم، 3.45 ملايين دولار في "سويتش دين".

شركة "إنفيليو" الناشئة ألمانية وتعمل على تطوير برنامج للتحول الرقمي لشبكات الطاقة. ويدعم شبكات التوزيع فيما يتعلق بتخطيط وتشغيل أنظمة الطاقة ذات الحصص العالية من مصادر الطاقة المتجددة.

في ديسمبر الماضي أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6 ملايين يورو.

من بين الداعمين eCAPITAL وDemeter و High-Tech Gründerfonds. وتعتزم الشركة استخدام الأموال لتعزيز وجودها الدولي تحديداً في أوروبا وآسيا.

أما "راتيد باور" فهي شركة تصميم وهندسة طاقة شمسية من إسبانيا تقدم برنامج الذكاء الاصطناعي والسحابة pvDesign الذي يقوم بتصميم وأتمتة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسهولة في غضون دقائق ما يستغرق عادةً أسابيع باستخدام الهندسة التقليدية.

وأطلقت مؤخراً نموذج الخلايا الكهروضوئية الشمسية ثنائية الوجه أو bifacial technology الخاص بها التي تزيد من إنتاج الكهرباء لكل متر مربع من الوحدة الكهروضوئية من خلال استخدام امتصاص الضوء المنعكس. ومنذ تقديم النموذج في 19 مايو ، أجرى عملاء pvDesign أكثر من 1000 عملية محاكاة لإنتاج نحو 156 جيجاوات من الطاقة في أكثر من 100 دولة خلال شهر واحد فقط.