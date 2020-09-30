أكبر شركة تكنولوجيا صينية تنسحب من "وول ستريت" بعد 20 عاماً

أعلنت شركة "سينا كورب" الصينية، انسحابها من بورصة "وول ستريت" في الوقت الذي تخضع فيه شركات التكنولوجيا الصينية لمزيد من التدقيق في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي بيان، قالت الشركة الصينية التي تتخذ من بكين مقراً لها، إنه تم الاستحواذ عليها من قبل رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، تشارلز تشاو، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.6 مليار دولار.

وسعر العرض البالغ 43.30 دولارًا للسهم الواحد هو ما يقرب من 8% علاوة على سعر إغلاق الشركة في نيويورك يوم الجمعة، وهو أيضًا أفضل من عرض الشراء الأولي الذي قدمته شركة New Wave Holdings وشركة Chao الاستثمارية، في يوليو الماضي.

موضوع يهمك يتوقع الخبراء أن تكون جميع السيارات على الطريق تقريبًا كهربائية بحلول عام 2050 إذا كان العالم حريصًا على تحقيق أهداف... بحلول 2050... يجب أن تعمل جميع السيارات بالطاقة الكهربائية علم

ووفق شبكة "سي إن إن"، فقد تم طرح شركة سينا كورب" للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في عام 2000. وتمتلك الشركة Weibo (WB)، وهي منصة وسائط اجتماعية شهيرة في الصين تُقارن غالبًا بمنصة "تويتر".

ويأتي انسحاب "سينا كورب" مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وخلال الأسابيع الأخيرة، تجددت الخلافات بين واشنطن وبكين مع تشدد الولايات المتحدة الأميركية وفرض المزيد من القيود على شركات التكنولوجيا الصينية مثلما حدث مع تطبيقات TikTok و WeChat و SMIC لصناعة الرقائق.

في "وول ستريت"، تواجه الشركات الصينية مزيدًا من التدقيق، حيث تم الكشف مؤخراً عن مخالفات محاسبية ضخمة. واتخذ المشرعون والوكالات الحكومية وإدارة البورصات الأميركية خطوات تهدف إلى الحد من وصول بكين إلى أسواق رأس المال الأميركية الضخمة.

وفي مايو الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي وبالإجماع، مشروع قانون من شأنه منع الشركات التي ترفض فتح دفاترها من الإدراج في وول ستريت. وقال رعاة مشروع القانون من الحزبين إن الهدف هو "طرد الشركات الصينية المخادعة من البورصات الأميركية".بينما لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الأميركي.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت مجموعة عمل الرئيس الأميركي المعنية بالأسواق المالية، تقريرًا يوصي بزيادة التدقيق مع الشركات الصينية المدرجة ومتطلبات العناية الواجبة للاستثمار في الشركات الصينية.

وخوفًا من المشاكل التنظيمية المحتملة في الولايات المتحدة، فضلاً عن الرغبة في الاقتراب من المستثمرين الذين يستخدمون منتجاتهم بالفعل، فقد عرضت العديد من شركات التكنولوجيا الصينية البارزة خلال الأشهر الماضية قوائم ثانوية في هونغ كونغ وشنغهاي ومن بينها شركات التجارة الإلكترونية "علي بابا" و "دينار".

وفي الوقت نفسه، اختارت شركة "آنت غروب" الشركة المالكة لتطبيق "علي بابا"، شنغهاي وهونغ كونغ لطرحها العام الأولي المتوقع، على الرغم من أن "علي بابا" كان لديها اكتتاب عام أولي ضخم في بورصة نيويورك للأوراق المالية في عام 2014.

وكتب محللو "أوراسيا" في مذكرة بحثية الشهر الماضي: "ستواصل الشركات الصينية المدرجة حاليًا في الولايات المتحدة تدافعها لإصدار أسهم ثانوية في هونج كونج والأسواق المحلية، وستكون هذه الأسواق أيضًا الوجهات الرئيسية لإدراج الشركات الصينية الجديدة".