غوغل تدفع مليار دولار لشراء الأخبار

ستبدأ شركة غوغل التابعة لأفابيت، في التعاقد مع وسائل إعلامية محددة لعرض المحتوى الذي تبثه هذه المؤسسات على تطبيق أخبار غوغل، وذلك بعد أن واجهت اتهامات باستخدام المحتوى على نحو غير عادل لسنوات، بجانب المنصات التكنولوجية الأخرى.

وخصصت غوغل مليار دولار لتغطية تكلفة التعاقدات لمدة 3 سنوات، وسوف تقوم بتمديد هذا التعاقد بعد انتهاء الفترة، وفقا لما قالته الشركة اليوم الخميس.

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وسيقوم محرك البحث العملاق بالاتفاق مع الناشرين لتوفير المحتوى على تطبيق أخبار غوغل، كما ستوفر للقراء مجانا بعض المقالات التي تتطلب اشتراكا لقراءتها على مواقع الصحف، وفقا لتقرير غوغل اطلعت عليه "العربية.نت".

وخدمة Google News Showcase، التي جرى إطلاقها في البرازيل وألمانيا اليوم، ستقوم بعرض أجزاء مخصصة لوسائل إعلامية، وستتيح لهم إبراز محتواهم باستخدام الجداول الزمني، والنشرات والتقارير الإخبارية. وسيتم ربط هذه الأجزاء المخصصة بكل وسيلة بالموقع الإلكتروني للوسيلة المعنية مباشرة.

وواجهت غوغل وفيسبوك انتقادات من قبل الوسائل الإعلامية حول العالم بشأن الأخبار التي يتم عرضها على منصات الشركتين، وتم أكثر من مرة مطالبة الشركتين بدفع مقابل الأخبار التي يحصلون عليها. ويقول الناشرون إن صحفييهم هم من يجذبون القراء إلى هذه المنصات، فيما يجني عملاقا التكنولوجيا أغلب العوائد.