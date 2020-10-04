الدولة العربية الأكثر استهلاكاً للقهوة.. كم يشرب كل فرد فيها؟

تبيَّن أن الأوروبيين يتربعون على عرش الشعوب الأكثر استهلاكاً للقهوة في العالم، وذلك خلافاً للتوقعات التي يمكن أن تخطر على بال أي شخص والتي قد تشير الى أن الأتراك أو العرب هم الأكثر تناولاً للقهوة، لكن دولة عربية واحدة غير متوقعة أيضاً من بين قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للقهوة.

وبحسب بيانات نشرها الموقع العالمي المتخصص بالإحصاءات والأرقام البيانية "ستاتيستا"، فإن هولندا تتربع على قائمة أكثر شعوب العالم استهلاكاً للقهوة، أما على المستوى العربي فإن لبنان الدولة الأكثر استهلاكاً للقهوة على الإطلاق.

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ويعتمد التصنيف الذي اطلعت عليه "العربية.نت" على كمية القهوة التي يستهلكها الشخص الواحد سنوياً في كل دولة، حيث تشير البيانات إلى أن كل شخص في هولندا يستهلك 8.3 كيلو غرام سنوياً من القهوة، تليها في المرتبة الثانية فنلندا التي يستهلك فيها كل شخص 7.8 كيلو غرام سنوياً، ثم السويد بواقع 7.6 كيلو غرام للشخص الواحد، ثم النرويج بواقع 6.6 كيلو غرام.

وجميع هذه الدول أوروبية تليها في المرتبة الخامسة كندا التي يستهلك فيها كل شخص 5.5 كيلو غرام سنوياً من القهوة.

أما على المستوى العربي فيتصدر اللبنانيون قائمة مستهلكي القهوة بواقع 5.3 كيلو غرام سنوياً لكل شخص، وهم بذلك أكثر الشعوب العربية استهلاكاً لها.

واللافت في البيانات أن تركيا ليست موجودة أصلاً على قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للقهوة على مستوى العالم، أما البرازيل التي تشتهر بإنتاج وبيع البن الفاخر في كل أنحاء العالم فتحتل المركز الثامن عالمياً، حيث يستهلك كل شخص 5.1 كيلو غرام من القهوة.

وبحسب أحدث المعلومات التي نشرتها منظمة القهوة العالمية، والتي اطلعت عليها "العربية نت"، فإن سوق القهوة العالمي سجل هبوطاً خلال الشهور القليلة الماضية متأثراً على ما يبدو بأزمة وباء فيروس "كورونا" المستجد، حيث تراجعت صادرات القهوة العالمية في شهر تموز/ يوليو 2020 بنسبة 11% مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي لتصبح عند مستوى 10.61 كيس.

لكن أسعار القهوة سجلت ارتفاعاً على المستوى العالمي خلال شهر تموز/ يوليو الماضي وذلك على الرغم من تراجع الصادرات، حيث بلغ متوسط سعر الرطل الواحد من القهوة 103 سنتات أميركية، لتكون بذلك قد ارتفعت بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لكنها بذلك تكون قد أنهت ثلاثة أشهر من التراجع المستمر في الأسعار.