"ساما" للعربية: ندرس تصنيع فئات أعلى من العملة من مادة البوليمر

قال الدكتور نايف الشرعان، مدير إدارة العملة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مقابلة مع قناة "العربية": إنه تقرر طرح فئة خمسة ريالات من العملة المصنوعة من مادة البوليمر، والتي ستخضع للتجربة بدءا من تداولها غدا الاثنين.

وأضاف "التجربة الآن حديثة ونترقب نتائج الدراسة بعد عدة أشهر ومدى تحمل هذه الفئة وبعد ذلك تكون الرؤية أكثر وضوحا لتعميم التجربة على عملات أخرى".

وأوضح الشرعان أن "ساما" أولت أهمية كبيرة للجودة وإصدار الأوراق النقدية وصولا لرؤية لتطوير العملة الوطنية وطرحها للتداول بدءا من غدا، وسوف يتم تداولها مع الفئة الموجودة حاليا.

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وقال "بطبيعة الحال صناعة البوليمر بدأت قبل أكثر من 30 عاما في عام 1988، وكانت أستراليا أول دولة تدخلها في صناعة العملة الوطنية ووصلت لجودة عالية ودرجة تحمل مرتفعة، وهي تدخل في عملات أكثر من 30 دولة حول العالم".

وأوضح أن اختيار فئة الخمسة ريالات لأنها أكثر عرضة لظروف التداول والمناخ المختلفة، ومادة البوليمر أكثر مقاومة وتهيئة لتكون قابلة للأحبار، كما لا توجد فيه مسامات ومتماسك ولا يمتص الرطوبة، لأن صناعة العملة من البوليمر مرت بظروف وتطورات كبيرة، وظروفنا مختلفة عن ظروف التداول في هذه الدول.

وأكد أن التقنية تطورت لتتحمل درجات الحرارة العالية.

الشرعان أوضح أن العملة المصنوعة من البوليمر تتوفر بها كافة العلامات الأمنية مثل الحبر المتغير بصريا والطباعة البارزة والكتابات الدقيقة والعديد من العلامات الأخرى.

كانت مؤسسة النقد قد ذكرت أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر، لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وبينت "ساما" أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول، اعتباراً من يوم الاثنين 1442/02/18هـ الموافق 5/10/2020م، وذلك جنباً إلى جنب مع فئة خمسة الريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة، وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة.